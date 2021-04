Starmania: Zitterpartie für Favoriten

Gestern stand die zweite Final-Show von „Starmania“ am Plan. Die Tops und Flops auf oe24.at.

Erst um 22.31 Uhr war für Top-Favoritin Vanessa Dulhofer das Zittern vorbei. Die Jury hiefte die 16-jährige Schülerin doch noch in die 3. Final Runde von Starmania. Zuvor zog sie mit dem Simon-and-Garfunkel-Hit Sound Of Silence in einem Gänsehaut-Duell gegen Co-Favoritin Anna Buchegger (Natural Woman) den Kürzen. Das TV-Publikum – gestern endlich und erstmals am Voten – gab ihr bei dem nur 60 Sekunden dauernden Speedvoting weniger Punkte als der Konkurentin.

Eine Achterbahn der Gefühle

Aber Ina Regen, Tim Bendzko und Nina Sonnenberg zückten für Vanessa, ebenso wie für Barista Anna Heimrath, eines der Jury-Tickets. Jetzt ist Vanessa auch nächsten Freitag mit dabei.

Glanz. Das zweite Finale war eine Achterbahn der Gefühle: erst Kuschelkurs beim gemeinsamen Duett, dann beinharter Zweikampf in den alles entscheidenden Duellen. Moderatorin Arabella Kiesbauer glänzte im kess-geschnittenen Glitzer-Streifen-Top die Juroren Ina Regen, Tim Bendzko und Nina Sonnenberg durften bis zur Entscheidungs-Runde nur kommentieren, aber nicht werten. Das machte den TV-Abend sogar noch träger als sonst.

Spannung kam kaum auf

Nach den Duett-Runden, wo Laura Kožul und Teodora Špirić als Mariah-und-Whitney-Kopien für Gänsehaut sorgten, kam erst bei den Duellen endlich Spannung auf: Fred Owuso setzte sich mit dem Hit Team von Julian Le Play im allerersten, 60 Sekunden langem Publikums-Voting wie erwartet gegen Anna Heimrath (Hunger) durch. Laura (Something in the Water) besiegte Teodora (Your Song) und Tobias Hirsch (No Matter What) ließ David Mannhart (Angels) keine Chance. Alles nur Warm-Up für das Grande-Finale.Im letzten Duell matchten sich Anna und Vanessa. Beide kamen weiter.

Fahrplan.

So geht es weiter:

Nächsten Freitag singen die letzten sechs „Starmaniacs“ um den Final-Einzug. Am 7. Mai wird aus den besten vier dann endlich der Sieger ermittelt.