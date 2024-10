Stefan Raab schockt Fans mit Überraschungs-Auftritt

Es gibt Momente, die selbst die größten Fans der Musikszene überraschen – und der Auftritt von Stefan Raab bei einem Konzert des Rappers Ski Aggu gehört definitiv dazu.

Am Montag sorgte der Entertainer in Köln für einen besonderen Moment, als er auf der Bühne stand und ein besonders umstrittenes Lied performte.

Stefan Raab bei Ski Aggu in Köln

Ski Aggu, ein Berliner Rapper, der vor allem durch seine Skibrille auffällt, tourt derzeit durch verschiedene Städte. Seine Songs sorgen regelmäßig für Diskussionen, vor allem durch ihre provokanten Texte. Am Montag machte er in Köln Halt (Deutschland, Nordrhein-Westfalen) – und das Publikum bekam eine Überraschung, mit der wohl niemand gerechnet hatte.

Normalerweise performt Ski Aggu das Lied "Deutschland" gemeinsam mit der Musikerin Ikkimel. Doch an diesem Abend fehlte sie, und niemand Geringeres als Stefan Raab sprang als Ersatz ein. Raab, bekannt durch seine lange Karriere als Entertainer, betrat die Bühne in einem hellblauen Hemd, Jeans und mit einem breiten Lächeln im Gesicht – ein Anblick, der sofort Erinnerungen an seine Zeit als TV-Legende weckte.

Ein kontroverser Songtext

Der Song "Deutschland" ist einer der umstrittensten Titel von Ski Aggu. Die darin enthaltenen Dialoge sorgten für viel Aufsehen, insbesondere eine Passage, die im Netz viral ging:

Eyo, Ikki, fetzen wir 'ne Kleine?

Ne, Aggu, eine Fette oder keine!

Doch warum schaust du mich jetzt an mit diesem Blick?

So guck ich immer, wenn ich will, dass man mich f**kt.

Dieser Text, der auf provokante Weise mit sexuellen Anspielungen spielt, brachte Ski Aggu viel Aufmerksamkeit ein. Normalerweise singt Ikkimel diese Zeilen mit ihm, doch an diesem Abend in Köln übernahm Raab ihren Part.

Raab übernimmt die Bühne

Nach dem Song übernahm Raab dann das Kommando und stimmte sich mit dem Publikum ein, wie in einem weiteren Clip zu sehen ist:

Die Reaktionen der Fans

Die Reaktionen auf diesen Auftritt ließen nicht lange auf sich warten. Auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken zeigten sich viele Nutzer verblüfft und teilweise überfordert: „Das muss ein Paralleluniversum sein“ oder „Damit habe ich niemals gerechnet“ waren nur einige der Kommentare, die die unerwartete Performance von Raab begleiteten. Die Fans waren sich einig: Dieser Auftritt war so überraschend wie unterhaltsam. Die Kombination aus Raab und Ski Aggu war eine Mischung, die niemand kommen sah, aber offensichtlich gut beim Publikum ankam.