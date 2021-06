Fußball-Legenden im EM-Talk auf oe24.TV

Der Countdown läuft! Nur noch wenige Tage bis zur Fußball-EM 2021. In den kommenden Tagen bis zum Anpfiff sind Fußball-Legenden, ehemalige Spielerfrauen und ein Fußball-Ehepaar in der Tamara Fellner Show zu Gast.

Was darf man sich erwarten? Die Fußball-Legenden des Landes sprechen über ihre EM-Erfahrungen, geben ihre Experten-Einschätzungen ab und zeigen einen Einblick in die Welt der Fußballprofis.

Fußball-Legenden im EM-Talk

Am Dienstag, 08.06. und am Mittwoch, 09.06. sind Toni Polster, Kurt Garger, Otto Konrad und Frenkie Schinkels um 13:30 Uhr und um 19:30 Uhr im EM-Talk mit Tamara Fellner auf oe24.TV zu sehen. Was darf man sich von der EM erwarten? Wie stehen die Chancen für Österreich? Wie geht es dem Nationalteam wenige Tage vor Beginn der EM? Wer wird Europameister? Diese Fragen und viele mehr werden die Legenden im Gespräch mit Tamara beantworten.

Starke Frauen hinter ihren Fußballprofis

Die ehemaligen Spielerfrauen Ulrike Kriegler und Petra Stumpf plaudern aus dem Nähkästchen. Wie ist das Leben als Frau hinter einem erfolgreichen Fußballprofi wirklich? Nicht verpassen: Donnerstag, 10.06. um 13:30 Uhr und 19:30 Uhr auf oe24.TV!

Verheiratet mit einer Fußball-Legende und Experten-Talk mit Frenkie Schinkels

Silke und Otto Konrad erzählen am Freitag, 11.06. um 13:30 Uhr über ihre Ehe und welchen Einfluss der Fußball auf sie gehabt hat. Außerdem gibt Frenkie Schinkels seine Einschätzungen für die bevorstehende EM ab.