Taylor Swifts Bodyguard kämpft jetzt gegen Hamas-Terroristen

Security wurde hochgelobt für seinen Schutz von Taylor Swift. Jetzt stieg er in ein Flugzeug nach Israel.

Für viele ist er ein Held. Der Bodyguard von Pop-Superstar Taylor Swift schmiss kurzfristig seinen Job hin und steig in ein Flugzeug nach Israel. Der ehemalige Israel-Soldat ist bereit sein Land gegen die Hamas-Terroristen zu verteidigen.

"Ich kann nicht untätig sein"

Der Mann - dessen Name unbekannt ist - sagte: "Ich kann nicht untätig sein, wenn Familien abgeschlachtet und in ihren Häusern verbrannt werden", so die Seite Israel Hayom.

© TikTok - mddholt

Ein Video von Taylor Swift und ihrem Security-Mann ging weltweit viral. Es zeigt, wie penibel er auf die Sängerin aufpasst, während sie nach einem Auftritt aus einem Stadion geht.