× Erstes Semifinale: Sehen wir heute schon den ESC Gewinner?

Malmö fiebert dem 68. ESC entgegen: Heute Abend findet das erste Halbfinale statt. Für viele steht der Gewinner bereits jetzt fest.

Die Spannung steigt: Im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2024 treten heute Abend in Malmö 15 Länder und ihre Acts gegeneinander an. Zehn von ihnen qualifizieren sich für das Finale am 11. Mai. Zu dem absoluten Top-Favorit zählt laut internationalen Buchmachern Kroatien mit dem Song "Rim Tim Tagi Dim" von Baby Lasagna – der Kroate liegt mit großem Abstand vorne.

© ESC / Instagram ×

Dahinter rangieren die Schweiz mit „The Code von Nemo auf Platz 2, gefolgt von Angelina Mango aus Italien. Auf Platz 4 liegt die Ukraine mit der energiegeladenen Performance zu "Teresa & Maria" von Alyona Alyona & Jerry Heil. Auf Platz 5 liegt laut Experten Irland.

Die Eröffnung macht Zypern mit dem Song „Liar“. Gefolgt von Serbien, Litauen, Irland, Ukraine, Polen, Kroatien, Island, Slowenien, Finnland, Moldau, Aserbaidschan, Australien, Portugal und Luxemburg.

Österreich im zweiten Halbfinale am Donnerstag

Am 9. Mai folgt dann das zweite Halbfinale in dem die Sängerin Kaleen mit ihrem Song „We Will Rave“ für Österreich um einen Startplatz im großen Finale am 11. Mai kämpfen wird.

© ESC / Instagram ×

Bühne der Superlative

Die Eurovision-Bühne in der Malmö-Arena bietet wieder einmal technische Höchstleistungen. 360-Grad-Auftritte, LED-Würfel, -Boden und -Hintergrundbildschirme ermöglichen vielfältige visuelle Effekte.

© ESC / Instagram ×

ORF 1 überträgt live

Das erste Semifinale des Eurovision Song Contest 2024 ist heute, 7. Mai, ab 21 Uhr live auf ORF 1 zu sehen.