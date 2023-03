Bachelor: SIE verlässt die Show: 'Keine Gefühle'

Achtung, Spoiler! Diese Kandidatin verschmäht weitere Rosen und geht! Die Gründe.

Die erste Nacht der Rosen verlief durchaus Tränengetränkt. Doch es liegt in der Natur der Sache, dass bei einer Castingshow nicht alle weiterkommen. Der neue Bachelor , David Jackson wählte seine Favoritinnen aus, bzw ließ er jene unbeblumt, die keinen so guten Eindruck auf ihn gemacht haben.

ACHTUNG, SPOILER!

Pikant ist in diesem Zusammenhang, dass eine Kandidatin die rote Rose akzeptierte, die sich von Anfang an nicht so sicher bei ihren Gefühlen war. Und, zur großen Überraschung aller, verlässt sie in Folge zwei die Show! Es handelt sich um die blonde Danielle. Sie sagt: "Ich habe lange überlegt, wie ich das jetzt mache. Ich will keine Drama Queen sein - ich kann nur einfach nicht mehr!"

Danielle ist sicher: "Ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte."

