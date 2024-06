Silbereisen-Show: Was Sie im TV nicht sahen

Florian Silbereisen überraschte die österreichische Band "Die Draufgänger"

Am Wochenende sorgte Florian Silbereisen mit seiner "Schlagerboom"-Show für viele Schlagzeilen. Doch eine besondere Überraschung wartete auf die österreichische Band „Die Draufgänger“. In der TV-Sendung, die sowohl im ARD als auch im ORF ausgestrahlt wurde, erhielten sie einen Gold Award für ihre Single „Cordula Grün“, die in Deutschland über 300.000 Mal verkauft wurde.

Überraschung am nächsten Tag

„Dass dies in der heutigen Zeit fast nicht mehr schaffbar ist und die Fans unser Cover noch immer so feiern, rührte uns zu Tränen,“ sagte Frontmann Albert-Mario Lampel nach der Sendung. Doch die Überraschungen hörten damit nicht auf. Am nächsten Tag wurden „Die Draufgänger“ während eines Drehs mit „Ich find Schlager toll“ von ihrem Management Lambauer Entertainment, Norbert Lambauer, und ihrer Plattenfirma Electrola Music aus München mit weiteren Auszeichnungen geehrt:

Gold & Platin für die Single „Cordula Grün“ in Österreich Platin für das Album „Hektarparty“ in Österreich Gold für das Album „Grün“ in Österreich Gold für die Single „Marie“ in Österreich

Bodenständig trotz des großen Erfolgs

Frontmann Albert äußerte sich begeistert: „2023 hatten wir 180 Auftritte in 14 verschiedenen Ländern, von Brasilien, Frankreich, Spanien bis Belgien. Es ist umso schöner zu sehen, wie groß unser Fankreis mittlerweile geworden ist und wie weltweit unsere Musik gefeiert wird. Es macht uns immer wieder glücklich, wenn wir den Menschen von klein bis groß mit unserer Musik Freude bereiten können und die Lebensfreude vor den Bühnen erleben, wenn wir unsere Musik zum Besten geben.“

Lampel betonte außerdem die Dankbarkeit der Band: „Wir danken all unseren Leuten, die im Hintergrund tagtäglich daran arbeiten, damit wir unseren Traum leben und unsere Musik in die Welt hinaustragen können, und natürlich unseren Familien. Ohne deren Unterstützung wären diese Erfolge nicht möglich!“