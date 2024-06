× Silbereisen-Show: Überraschende Verlobung mit 25 Jahre jüngerem Freund

Michelle (52) schwebt im Liebesglück: Die Schlagerqueen ist mit ihrem 25 Jahre jüngeren Partner Eric Philippi verlobt.

Die freudige Nachricht verkündeten die beiden selbst auf der Bühne der Schlagerbooom Open Air Show von Florian Silbereisen am vergangenen Samstag. Vor einem Jahr machten Michelle und Eric ihre Beziehung öffentlich.

© Getty Images ×

Schon damals war klar: Diese Liebe ist etwas Besonderes! „Nicht alle haben geglaubt, dass ihr lange zusammenbleibt, aber heute kann man sagen, sie haben sich geirrt. Ihr seid längst nicht nur ein Pärchen, ihr lebt zusammen, ihr arbeitet zusammen.“, so Silbereisen.

© Getty Images ×

Liebe auf den ersten Blick

"Für mich war es sowieso seit der ersten Sekunde klar", schwärmte Eric. "Wir waren schon ein bisschen länger zusammen, heimlich."

Die Verlobung selbst fand "vor ungefähr zwei Monaten" statt, wie der frisch Verlobte verriet. „Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will und ich habe natürlich Ja gesagt.“, ergänzt Michelle.

© Getty Images ×

Hochzeitspläne und Familienwunsch

Konkrete Hochzeitspläne gibt es zwar noch nicht, die Freude über die Verlobung ist aber groß. "Wir machen das wahrscheinlich privat", so Eric.

Die beiden Turteltauben haben bereits Pläne für die Zukunft.

Auch eine mögliche Adoption steht im Raum: "Ja, oft. Bei Ihr ist es ja leider Gottes so, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Was uns aber keinen Abbruch tun würde, trotzdem einem Kind, vielleicht auf adaptive Art und Weise, ein Zuhause zu geben. Was wir sowieso sehr toll finden, in einer Zeit, wie heute, in der man vielleicht Menschen mit wenig Perspektive ein schönes Leben ermöglichen kann.", so der 27-Jährige.