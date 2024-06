× Sorge um Howard Carpendale: Nächster Auftritt abgesagt

Schlagerstar Howard Carpendale muss seinen Auftritt beim heutigen "Schlagerbooom" in Kitzbühel absagen. Der Grund: Eine Erkrankung.

Carpendale sollte eigentlich einen großen Showblock mit Feuerschalen zum Anlass seines Doppel-Hit-Jubiläums bestreiten. Doch die Generalprobe am Samstag musste er bereits absagen. Schon vor zwei Wochen musste der Sänger wegen eines grippalen Infekts und einer allergischen Reaktion Konzerte seiner "LET'S DO IT AGAIN"-Tour absagen. Fans machen sich große Sorgen.

© Getty Images ×

"Unvernünftig"

"Krank auf die Bühne zu gehen wäre unvernünftig": Carpendale selbst betonte in einer persönlichen Botschaft, dass es unverantwortlich gewesen wäre, krank auf die Bühne zu gehen. Er freue sich aber schon auf die nächsten Tourtermine, die er "mit voller Kraft" spielen werde.

Maite Kelly springt ein

Als Ersatz für Carpendale wird nun Maite Kelly beim "Schlagerbooom" auftreten.