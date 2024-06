Michelle (52) und ihr Eric (27) wollen ein Kind adoptieren

Die beiden Musiker trennen 25 Jahre. Dennoch haben sie konkrete Planungen, was die Familienplanung angeht

Sie ist 53, er 27. Schlager-Sängerin Michelle und ihr Freund Eric Philippi sind in ganz anderen Lebensphasen. Immer wieder kämpfen die beiden mit gehässigen Kommentaren zum Altersunterschied. Sogar Morddrohungen wurden ihnen zugeschickt. Davon unterkriegen lassen sie sich aber keineswegs. Sogar über ihren Kinderwunsch sprechen die beiden jetzt. Beim gemeinsamen Auftritt bei "Stern tv" wurden sie auf die Familienplanung angesprochen.

Philippi und Michelle reden oft über Familienplanung

Auf die Frage, ob denn ein Kinderwunsch vorhanden sei und die beiden Schlager-Stars bereits darüber gesprochen haben, antwortete Philippi: "Ja, oft. Bei Ihr ist es ja leider Gottes so, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Was uns aber keinen Abbruch tun würde, trotzdem einem Kind, vielleicht auf adaptive Art und Weise, ein Zuhause zu geben. Was wir sowieso sehr toll finden, in einer Zeit, wie heute, in der man vielleicht Menschen mit wenig Perspektive ein schönes Leben ermöglichen kann."

Und auch Michelle selbst bestätigt, dass das Kinderthema öfters zur Sprache kommt: "Das war natürlich am Anfang auch für mich sehr wichtig. Er ist 27, und er hat natürlich alles Recht dieser Welt zu sagen 'ich möchte eigene Kinder haben'. Deshalb haben wir das relativ früh angesprochen. Wir reden jetzt schon intensiver darüber. Das kommt für mich absolut infrage."

Michelle ist bereits Oma

Michelle ist bereits Mutter. Eine ihrer drei Töchter machte sie kürzlich sogar zur Oma. Ihre älteste Tochter Céline wurde im März Mama. Ob Bub oder Mädchen ist allerdings nicht bekannt.