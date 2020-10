''Dancing Stars'' als Grusel-Show

„Thriller“ bei den Dancing Stars. Vierte Abwahl zu gruseligen Halloween-Hits.

Großes Zittern heute im ORF-Ballroom. Unter dem Motto „Halloween“ geht es bei den Dancing Stars so richtig schaurig her. Dazu muss wieder einer der Promi-Tänzer raus. Laut Insidern könnte für Opernsängerin Natalia Ushakova mit dem Tango zum Munsters’ Theme der letzte Tanz am Programm stehen. „Sie hat mich zuletzt am wenigsten überzeugt. Da muss noch mehr kommen“, sieht auch Jurorin Karina Sarkissova die Opern-Diva vor dem Aus. Der große Trumpf sind freilich die Fans: Im oe24-Onlineranking liegt Ushakova auf Platz drei.

Spannender Gruppentanz

Ein „Thriller“ ist also garantiert – und das nicht nur, weil man mit dem Horror-Klassiker von Michael Jackson im Gruppen-Tanz die Show eröffnet. Schon da geht es um wichtige Punkte: Ein Paar nach dem anderen wird von der Jury ausgewählt – die schwächsten Paare zuerst, die besten zuletzt. Je länger ein Paar auf der Tanzfläche verbleibt, desto mehr Punkte gibt es. Spannend!

Zitter-Partie

Die neue Top-Favoritin dabei ist Edita Malovcic, die heute mit dem Walzer zum Falco-Hit Wiener Blut übers Parkett wirbelt. Silvia Schneider rutscht vor dem Paso doble zu The Black Pearl im Voting überraschend auf Platz zwei ab. Zittern müssen neben Ushakova wohl auch Andi Ogris (Living In A Ghost Town), Michi Kirchgasser (Sweet But Psycho) und Norbert Oberhauser (The Addams Family)