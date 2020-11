Die Entscheidung in der aufregendsten Tanz-Staffel aller Zeiten fällt heute Abend. Wer holt sich den Titel?

Nach 265 aufregenden Tagen fällt heute Abend die Entscheidung im Endlos-Tanzkrimi. Im Finish wollten sie nochmals alles geben: Moderatorin Silvia Schneider (38), Ex-Ski-Queen Michaela Kirchgasser (35), und Cesár Sampson (37), unser Song-Contest-Held als einziger männlicher Finalist.

Spannend wie nie

Drei Runden stehen am Programm: Erst Salsa und Contemporary. Dann der Showtanz. Michi Kirchgasser und Vadim Garbuzov tanzen zu "Bamboleo" und "Stay with Me", Cesár Sampson wirbelt mit Conny Kreuter zu "Bailamos" und "When We Were Young". Silvia Schneider wählte !La Colegiala" und "Control" von Zoe Wees.

Finale ohne Sarkissova und Eberhartinger

Nach dem Corona-Chaos um Moderator Klaus Eberhartinger, springt heute dennoch Ex-Kandidat Norbert Oberhauser ein und führt an der Seite von Kristina Inhof durch die Show. Jurorin Karina Sarkissova, die bereits letzte Woche aufgrund ihrer Corona-Erkrankung fehlte, wird auch heute wieder von Ex-Dancing-Stars-Profi Maria Santner vertreten.

Wer holt sich heute die Tanz-Krone. Das Finale von "Dancing Stars" hier im oe24-LIVE-TICKER.