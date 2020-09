Voten Sie jetzt mit: Wer wird ''Dancing Star'' 2020?

Ab sofort können Sie online auf oe24.at für Ihren Lieblings-Tanzstar abstimmen.

Ein erster Blick auf das neue oe24-Dancing-Stars-Voting zeigt bereits vor der ersten Folge am Freitag einen eindeutigen Trend. Mit 25 Prozent Zustimmung (Stand gestern) ist Silvia Schneider derzeit die klare Favoritin. Das liegt zu einem großen Teil daran, dass sie bereits im März die meisten Punkte abräumte. Doch diese zählen nun nicht mehr. Alle zehn Paare starten wieder bei null. Somit könnte auch ein anderer Promitänzer am Freitag für eine große Überraschung sorgen. Gehen muss vorerst noch niemand. Die Spannung steigt also bis zum ersten Rauswurf.