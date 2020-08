Sie hat bis zum Schluss gehofft, gezittert und von London aus mit dem ORF verhandelt. Doch jetzt ist es bittere Realität. Mirjam Weichselbraun (38) ist bei Re-Start von Dancing Stars (25. September) nicht mehr dabei. „Es wäre aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen wohl nötig, die gesamte Zeit über, also fast drei Monate, durchgehend in Wien zu sein. Dies ist mir in meiner Rolle als Mama einfach nicht möglich“, erklärt sie ihre Absage in ­einem emotionellen Instagram-Posting.

Pendeln. Die letzten Jahre pendelte Mirjam wöchentlich zwischen dem ORF- Ballroom und dem Londoner Stadtteil Islington, wo sie mit Ehemann Ben Mawson und den beiden Töchter Lola (1) und und Maja (6) lebt, hin und her: „Das hat super geklappt.“ Doch nun machen ihr die strengen Quarantäne-Maßnahmen einen Strich durch die Rechnung. „Ich würde diese Show auf Kosten des Wohlergehens meiner Kinder moderieren, und eines ist für mich klar: Keine Show der Welt ist das wert.“

Neue Jury? Der ORF bedauert den Ausstieg („Natürlich geht die Familie vor, und wir haben absolutes Verständnis für ihre ­Situation“) und sucht bereits nach einem neuen Moderations-Partner für Klaus Eberhartinger. Im Gespräch sind u. a. Andi Knoll und Alice Tumler. Auch die Jury könnte neu besetzt werden. Laut Insidern steigt ein ­Juror wegen Corona-Maßnahmen aus.