× Die aktuellen Streaming-Highlights (06. - 12.04.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Komödie mit Til Schweiger: "Manta Manta - Zwoter Teil"

© Hersteller ×

Til Schweiger kehrt mit seiner Manta-Gang in der Fortsetzung der Kult-Komödie zurück: Um Schulden zu begleichen, muss Bertie noch einmal ein Rennen gewinnen.

Ab 11. April auf Sky streamen





Spannende Action: "Darkland 2: The Return"

© Hersteller

Um aus dem Knast zu kommen, infiltriert Zaid die Organisation eines Drogenbarons. Doch der Deal bringt Zaids Sohn in große Gefahr.

Ab 08. April auf Sky streamen





True Crime: "The Real Murders of Los Angeles"

© Hersteller ×

Im sonnigen Los Angeles tummeln sich Filmstars, Models und Superreiche. Doch hinter der glamourösen Fassade zeugen schockierende Mordfälle von der dunklen Seite der Stadt. "The Real Murders of Los Angeles" erzählt die Geschichten besonderer Verbrechen in der berühmten Metropole.

Ab 08. April auf Sky streamen





Comedy: 12. Staffel von "Lass es, Larry"

© Hersteller ×

Lässt es Larry David jetzt tatsächlich? In der zwölften Staffel seiner gefeierten Improvisations-Sitcom will der "Seinfeld"-Macher und grundsympathische Menschenfeind zum letzten Mal in die Fettnäpfchen seines Alltags grätschen, um katastrophale Kettenreaktionen auszulösen. Dafür geben sich die prominenten Gaststars die Klinke in die Hand. Zeitgleich zur Weltpremiere in der Originalversion auf Abruf.

Ab 05. April auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky:

06.04.2024: Küss mich, Mistkerl!

09.04.2024: Navy CIS, Staffel 6



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Biografie: Das Leben von Elton John als "Rocketman"

© Hersteller ×

Das beeindruckende Leben von Elton John: Taron Egerton verkörpert den englischen Popstar und Musiker, Jamie Bell ist als Texter Bernie Taupin zu sehen.

Ab 10. April auf Netflix streamen





Fesselndes Drama: "Das Leuchten der Rentiere"



© Hersteller

In diesem bewegenden Drama in Anlehnung an wahre Begebenheiten verfolgt eine Frau aus dem Volk der Sámi in Schweden einen Killer, mit dem sie eine Rechnung offen hat.

Ab 12. April auf Netflix streamen





Drama: 2. Staffel von "Heartbreak High"

© Hersteller ×

Sex, Notwehr. Rache: Amerie und Co. müssen in der 2. Staffel des Coming-Age-Dramas wieder die Schulbank drücken.

Ab 11. April auf Netflix streamen





True Crime: "Jennifers Tat"

© Hersteller ×

Als Jennifer Pan den Notruf wählt und meldet, dass ihre Eltern erschossen wurden, rückt sie ins Visier der Ermittlungen eines fesselnden Kriminalfalls.

Ab 10. April auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

9. April: „Neal Brennan: Crazy Good“ – Comedy-Special

10. April

„Antracite“ – Mystery-Thriller

„Unlocked: A Jail Experiment“ – Reality-Doku

„Die Entführung des Fluges 601“ – Thriller-Drama

11. April

„Mittsommernacht“ – Drama

„Der Vogel und die Löwin“ Staffel 3 – Türkisches Drama

„Rentierbaby“ – Comedy

12. April

„Good Times“ – Animationssitcom

„Wand an Wand“ – Romantische Komödie

„A Journey“ – Drama

„Amar Singh Chamkila“ – Indisches Musik-Drama

„Top Five“ – Romantische Komödie



Netflix-Neuheiten für Kinder

8. April: „Spirit Rangers“ Staffel 3 – Animationsserie

12. April: „Woody Woodpecker geht ins Camp“ – Komödie



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Actionreiches Sci-Fi-Drama: "Fallout"

© Hersteller ×

Basierend auf einem der großartigsten Videospiele aller Zeiten ist Fallout die Geschichte von Besitzenden und Besitzlosen in einer Welt, in der es fast nichts mehr zu haben gibt. 200 Jahre nach der Apokalypse sind die sanften Bewohner luxuriöser Atombunker gezwungen, in das unglaublich komplexe, fröhlich seltsame und äußerst gewalttätige Universum zurückzukehren, das oben auf sie wartet.

Ab 11. April auf Prime streamen





Spannender Sci-Fi-Film: "T.I.M"

© Hersteller ×

Die Robotik-Ingenieurin Abi zieht aufs Land, um für ein Technologieunternehmen zu arbeiten, das einen KI-Diener entwickelt: TIM Sie hofft, dass der neue Job einen Neuanfang für sie und ihren Mann bringen wird. Als Nebeneffekt des Jobs erhält Abi ihren eigenen Prototyp von TIM Doch der Roboter wird schnell von ihr besessen und tut alles, um den Platz ihres Mannes einzunehmen.

Ab 08. April auf Prime streamen





Weitere Highlights auf Amazon Prime

6. April: „Batman Forever“ – Superheld*innen-Action

7. April

„Batman v Superman: Dawn of Justice“ – Superheld*innen-Action

„Talk to Me“ – Horror

„Matrix“ – Sci-Fi-Action

„Matrix Reloaded“ – Sci-Fi-Action

„Matrix Revolutions“ – Sci-Fi-Action

8. April

„Nightlife“ – Romantische Komödie

„Detective Knight: Rogue“ – Action

9. April: „American Sniper“ – Militärdrama

10. April

„The Dark Knight“ – Superheld*innen-Action

„The Dark Knight Rises“ – Superheld*innen-Action

„Batman Begins“ – Superheld*innen-Action

12. April

„The Hateful Eight“ – Western-Drama

„Ingeborg Bachmann: Reise in die Wüste“ – Historisches Drama



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Staffel 1 von "The Prank Panel"

© Hersteller ×

Gewöhnliche Menschen schlagen Streiche vor, die Angehörigen, Freunden und Kollegen gespielt werden. Mit Johnny Knoxville.

Ab 10. April auf Disney Plus streamen





Zeitreisen mit "The Greatest Hits"

© Hersteller ×

Harriert entdeckt, dass bestimmte Lieder die Kraft haben, sie in die Vergangenheit zu versetzen und sie dazu zu bringen, verschiedene besondere Momente mit ihrem Ex-Freund noch einmal zu erleben. Ihre Zeitreiseerlebnisse beginnen sich in der Gegenwart niederzuschlagen, als sie jemand Neues kennenlernt. Auf ihrer Reise erkundet Harriet die faszinierende Verbindung zwischen Musik und Erinnerung und stellt sie vor die schwierige Entscheidung, ob es sich lohnt, die Vergangenheit zu verändern.

Ab 12. April auf Disney streamen



Weitere neue Serien auf Disney

6. April: „The Fable“, Staffel 1

7. April

„Go! Go! Loser Ranger!“

„Bluey“, Staffel 3

10. April

„Iwájú: A Day Ahead“

„Blood Free“, Staffel 1

The Prank Panel, Staffel 1

12. April