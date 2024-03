× Die aktuellen Streaming-Highlights (16. - 22.03.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Oscarprämierte Filmhighlights im Stream:

SKY: Blockbuster Oppenheimer mit Cillian Murphy, Robert Downey Jr. und Matt Damon

© Hersteller ×

R. Oppenheimer entwickelt in den 40er-Jahren die Waffe, die den Krieg beendet und die Welt für immer verändert. Ausgezeichnet mit fünf Golden Globes und sieben Oscars.

Ab 20. März auf Sky streamen





"Poor Things" mit Emma Stone

© Hersteller

Die unglaubliche Geschichte von Bella Baxter, einer jungen Frau, die von einem ebenso brillanten wie unorthodoxen Wissenschaftler wieder zum Leben erweckt wird. Auf der Suche nach fehlender Lebenserfahrung, bricht Bella zu einem rasanten Abenteuer über die Kontinente auf. Befreit von den Vorurteilen ihrer Zeit, ist Bella entschlossen, für Gleichheit und Befreiung einzutreten.

Ab 20. März auf Disney Plus streamen





Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Krimikomödie "The Spencer Sisters" mit Zurück in die Zukunft Star Lea Thompson

© Hersteller

Ex-Polizistin Darby Spencer und ihre Mutter Victoria sind sich nicht immer einig - aber bei der Lösung kniffliger Kriminalfälle arbeiten sie erfolgreich zusammen.

Ab 17. März auf Sky streamen





Thriller: "On a Wing and a Prayer"

© Hersteller ×

Dennis Quaid kämpft als unerfahrener Pilot wider Willen über den Wolken um das Leben seiner Familie.

Ab 16. März auf Sky streamen





Reality-TV: "House of Kardashian"

© Hersteller

Sie sind eine der mächtigsten Familien der Welt - jetzt gibt es eine neue Dokumentarserie über sie.

Ab 22. März auf Sky streamen



Weitere Highlights auf Sky

18.03.2024: Thriller/ Romanze: Master Gardener

22.03.2024: Teenage Mutant Ninja Turtles – Mutant Mayhem



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Gesellschaftsdrama "Shirley" mit Oscarpreisträgerin Regina King

© Hersteller ×

Die erste Schwarze Kongressabgeordnete Shirley Chisholm schreibt Geschichte, als sie 1972 für die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten kandidiert.

Ab 22. März auf Netflix streamen



Psycho-Thriller "Red Eye" mit Cillian Murphy und Rachel McAdams

© Hersteller

Eine Frau wird auf einem Routineflug von einem Fremden erpresst. Sie soll ihrem Sitznachbarn bei der Ermordung eines reichen Geschäftsmanns helfen, sonst töte er ihren Vater.

Ab 22. März auf Netflix streamen





True Crime Doku: "Homicide: New York"

© Hersteller ×

Ermittler*innen und Staatsanwaltschaft blicken in dieser erschreckenden True-Crime-Dokuserie vom Schöpfer von „Law & Order“ auf ihre schwierigsten Mordfälle zurück.

Ab 20. März auf Netflix streamen





Stand-Up-Comedy: "Brian Simpson: Live from the Mothership "

© Hersteller

Vom inneren Hass bishin zu den Regeln der Männlichkeit gibt Brian Simpson gibt in seinem Stand-Up-Special Vollgas.

Am 15. März auf Netflix streamen



Weitere Highlights auf Netflix

18. März

„Young Royals“ Staffel 3 Teil 2 – Coming-of-Age-Drama

„Young Royals Forever“ – Doku-Reihe zur Serie

19. März

„siempre reinas“ Staffel 2 – Reality-TV

„Physical 100“ Staffel 2 – Reality-TV

21. März

„3 Body Problem“ – Science-Fiction

22. März

„Buying Beverly Hills“ Staffel 2 – Reality-TV



Netflix-Neuheiten für Kinder

18. März: „Tierärztin Vida“

22. März: „Die Casagrandes – Der Film“



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Action-Thriller "Road House" mit Jake Gyllenhaal

© Hersteller ×

In dieser adrenalingeladenen Neuinterpretation des Kultklassikers aus den 80er Jahren nimmt der ehemalige UFC-Kämpfer Dalton (Jake Gyllenhaal) einen Job als Türsteher in einem Road House auf den Florida Keys an, nur um festzustellen, dass dieses Paradies nicht so ist, wie es scheint.

Ab 21. März auf Amazon Prime streamen

Acht Filme der "Fast & Furious-Reihe"

© Hersteller ×

Fans können sich auf einen Großteil der Fast-and-Furious-Reihe freuen: Amazon Prime zeigt ab 20. März acht Filme:

„The Fast And The Furious“

„2 Fast 2 Furious “

„The Fast And The Furious: Tokyo Drift“

„Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile.“

„Fast Five“

„Fast & Furious 6“

„Fast & Furious 7“

„The Fate Of The Furious“

Ab 21. März auf Amazon Prime streamen





Weitere Highlights auf Amazon Prime

16. März

„Sympathy for the Devil“ – Action-Thriller

„Out of the Blue: Gefährliche Lust“ – Romantisches Drama

19. März: „Bait: Fette Beute“ – Action

20. März „Hunt“ – Action-Drama

21. März: „Ae Watan Mere Watan“ (2024; Biografisches Drama in Hindi-Sprache; Leben von Usha Mehta aus Indien)

22. März: „Nope“ – Sci-Fi-Horror | zum Stream (2022; Daniel Kaluuya, Keke Palmer; Steven Yeun; Brandon Perea)



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Kultklassiker: "Freaknik: Wildest Party Never Told"

© Hersteller ×

Dokumentarfilm über reißerische Geschichten von Freaknik, von Beginn bis zum Untergang des Festivals.

Ab 21. März auf Disney Plus streamen



Weitere neue Serien auf Disney

19. März: 1. Staffel: „Photographer: Der Mensch hinter der Kamera“

20. März

1. Staffel „X-Men ’97“

2. Staffel „Life & Beth“

1. Staffel „Sand Land: The Series“

Staffel 1-4: „In Spite of Love“