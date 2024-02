× Die aktuellen Streaming-Highlights (17. - 23.02.)

Die Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Fantasy-Action: "Blue Beetle" mit Susan Sarandon als machtgierige Widersacherin



Ein mysteriöser blauer Käfer macht Jaime zum Hightech-Superhelden. Bald hat er Feinde am Hals, die es auf seine Kräfte abgesehen haben.

Ab 23. Februar auf Sky streamen





Tragik-Komödie: "The Adults"

Tag um Tag verlängert Eric seinen Kurzbesuch in der Heimat - und muss sich dabei nach und nach der komplizierten Beziehung zu seinen Schwestern stellen. Tragikomödie mit Michael Cera.

Ab 19. Februar auf Sky streamen





Dokumentation: "How to hire a Hitman - Auftragskiller aus dem Darknet"

Moderatorin Yinka Bokinni untersucht eine Website, die scheinbar Auftragsmorde anbietet. Die Motive der angeblichen Kunden sind Rache, Eifersucht oder Gier.

Ab 22. Februar auf Sky streamen





Dokumentation: "David Holmes: The Boy Who Lived"

David Holmes, ein hervorragender Turner aus England, wird als Teenager zu Daniel Radcliffes Stunt-Double im ersten Harry-Potter Film und übernimmt den Part all die Jahre, bis beim vorletzten Film ein tragischer Unfall alles veränderte.

Ab 23. Februar auf Sky streamen



Weitere Highlights auf Sky:

17. Februar: Freaks Out

Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Fantasy-Action: "Avatar - Der Herr der Elemente"



Die vier Nationen Wasser, Erde, Feuer und Luft lebten in Harmonie zusammen, bis sich alles änderte. Eine Verfilmung der gleichnamigen Zeichentrickserie aus den 2000ern.

Ab 22. Februar auf Netflix streamen





Thriller: »Mea Culpa« mit Kelly Rowland



Eine Strafverteidigerin steht zwischen Familie, Pflichtbewusstsein und ihrem eigenen gefährlichen Verlangen, als sie den Fall eines des Mordes beschuldigten Künstlers übernimmt.

Ab 23. Februar auf Netflix streamen





Stand-Up-Comedy: "Mike Epps: Ready to Sell Out "

In diesem Stand-up-Comedyspecial scherzt Mike Epps über schlechte Körperhygiene, seine missglückte Untreue und sein tiefes Misstrauen gegenüber Arbeitsehemännern.

Ab 20. Februar auf Netflix streamen





True Story: "Gran Turismo"

Der ehrgeizige Teenager Jann Mardenborough nutzt seine Videospielfähigkeiten, um Profi-Rennfahrer zu werden.

Ab 17. Februar auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

18. Februar: „Uncharted“ – Action-Abenteuer Tom Holland & Mark Wahlberg

19. Februar: „Rhythm + Flow: Italien“ Folge 1 bis 4 – Reality-TV

21. Februar: „Darf ich dir ein Geheimnis verraten?“ – True-Crime-Doku

22. Februar: „Was Männer wollen“ – Komödie

23. Februar:

„Through my Window: Ich seh‘ dich an“ – Romantisches Drama

„Formula 1: Drive to Survive“ Staffel 6 – Doku (auf Netflix streamen)

„Der Geisterarzt“ – Medizinisches Fantasy-Drama Chin.

„Die Geschichte der Indrani Mukerjea: Begrabene Wahrheit“ – Historiendoku (auf Netflix streamen)



Netflix-Neuheitten für Kinder:

22. Februar: „Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing“ – Animationsabenteuer



Neue Filme und Serien auf Amazon Prime - die Highlights

Comedy: "Die Teddy Teclebrhan Show"

Am 20. Februar kehrt der facettenreiche Komiker Teddy Teclebrhan wieder auf die Bildschirme zurück. Zum Auftakt der insgesamt sechs Folgen werden zwei Folgen ausgestrahlt.

Ab 20. Februar auf Amazon Prime streamen





Thriller: "Men: Was dich sucht wird dich finden"

Harper fährt allein aufs Land, doch statt der ersehnten Landidylle erwartet sie ihr ganz privater Albtraum.

Ab 22. Februar auf Amazon Prime streamen



Weitere Highlights auf Amazon Prime

19. Februar

„Interstellar“ – Sci-Fi-Drama (auf Amazon Prime streamen)

„E.T. – Der Außerirdische“ – Sci-Fi-Abenteuer (auf Amazon Prime streamen)

20. Februar: „The Twin“ – Horror



22. Februar: „Rendezvous mit Joe Black“ – Romantisches Drama (auf Amazon Prime streamen)

23. Februar:

„Jenny Slate: Ein erfahrener Profi“ – Comedy-Special

„The Second Best Hospital in the Galaxy“ – Animationsabenteuer

„Floripa House: Wild und frei“ Staffel 4 – Reality-TV



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Animation: "Star Wars: The Bad Batch "

Monate sind vergangen seit den Geschehnissen auf Kamino, und die Bad Batch fliegen auch nach dem Fall der Republik weiter durch das Imperium. Auf einer Reihe von spannenden Söldnermissionen, die sie an überraschende und gefährliche neue Orte führen, treffen sie auf Freunde und Feinde, neue und altbekannte.

Ab 21. Februar auf Disney streamen





Wildnis: Staffel 1 von "Wildes Indien"

Was verbirgt sich jenseits der dichtbevölkerten Großstädte des Landes, in dem rund ein Fünftel der Weltbevölkerung lebt? Wildes Indien preist Vielfalt und Dramatik der Landschaft Indiens.

Ab 21. Februar auf Disney streamen



Weitere Highlights auf Disney Plus

21. Februar: „Haileys Mission“ Staffel 1