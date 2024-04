× Die aktuellen Streaming-Highlights (20. - 26.04.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Hai-Horror: "The Black Demon" mit Josh Lukas

Ein Ölkonzern-Manager besucht mit seiner Familie eine Bohrinsel - die ein wütender Riesenhai zur tödlichen Falle werden lässt.

Ab 25. April auf Sky streamen





7. Staffel von »S.W.A.T«

In der 7. Staffel der Actionserie geht es für S.W.A.T.-Boss Hondo zu einem gefährlichen Einsatz nach Mexiko. Zuhause in L.A. bekommt es das Team mit der Yakuza zu tun.

Ab 21. April auf Sky streamen





Naturdoku: "Unsere Erde im Wandel"

Von der Arktis bis zum Amazonas: Bekannte Naturforscher und Wildtierexperten nehmen in einem ambitionierten 7-Jahres-Projekt die sechs bedeutendsten Ökozonen unseres Planeten genauestens unter die Lupe.

Ab 21. April auf Sky streamen





Horror: 2. Teil von "The Nun"

Zweiter Horrorhit mit der Höllen-Nonne aus der "The Conjuring"-Reihe: Nonnen-Dämon Valak entfesselt unter Schwestern und Schülerinnen einer Klosterschule das nackte Grauen.

Ab 26. April auf Sky streamen





Weitere Highlights auf Sky:

26.04.2024: Navy CIS – Staffel 7



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Historien-Abenteuer: "Briganti: Das Gold des Südens"

Süditalien ist im 19. Jahrhundert ganz in Banditenhand. Filomena entkommt ihrem goldenen Käfig und begibt sich auf eine gefährliche Schatzsuche. .

Ab 23. April auf Netflix streamen





Fantasy-Drama "Dead Boy Detectives"



Zwei jugendliche Gespenster und eine Hellseherin lösen für ihre übernatürliche Klientel mysteriöse Fälle, bis ihnen eine mächtige Hexe dazwischenfunkt.

Ab 24. April auf Netflix streamen





Crime: "Der Fall Asunta"

Als die Eltern der 12-jährigen Asunta ihre Tochter als vermisst melden, fällt der Verdacht schnell auf sie. Nach einer wahren Begebenheit.

Ab 26. April auf Netflix streamen





Dokumentation: "Hack Your Health: Die Geheimnisse unserer Verdauung"

Diese humorvolle Doku über das Verdauungssystem geht der Frage nach, welche Rolle die Darmgesundheit für unser allgemeines Wohlbefinden spielt.

Ab 23. April auf Netflix streamen



Weitere Highlights auf Netflix

21. April: „Shaman King: Flowers“ Staffel 1 – Anime

23. April

„Fight for Paradise: Wem kannst du trauen?“ Teil 1 – Reality-TV

„Briganti: Das Gold des Südens“ – Historien-Abenteuer

24. April

„Böses Spiel“ Teil 2 – Reality-TV

„Mit zitternden Händen“ – Drama

25. April

„City Hunter“ – Krimi-Komödie

„The 355“ – Action-Thriller

26. April: „Good Bye Earth“ – K-Drama



Netflix-Neuheiten für Kinder

22. April: „CoComelon: Unser Viertel“ Staffel 2 – Animationsserie



Neue Filme und Serien auf Prime Video - die Highlights

Historien-Drama: "Jeanne du Barry: Die Favoritin des Königs" mit Johnny Depp

Jeanne Vaubernier, eine ehrgeizige und aufstrebende Bürgerliche nutzt geschickt ihre betörenden Reize, um ihren bescheidenen Verhältnissen zu entkommen. Ihr Liebhaber, der wohlhabende Graf du Barry, möchte sie dem König vorstellen. Das Treffen übersteigt seine Erwartungen bei Weitem: Zwischen Louis XV und Jeanne entbrennt eine leidenschaftliche Liebe.

Ab 23. April auf Prime streamen





Zweite Staffel von "THEM: Die Angst"

Wir schreiben das Jahr 1991 und DAWN REEVE, Ermittlerin der Mordkommission des LAPD, wird mit einem neuen Fall beauftragt: dem grausamen Mord an einer Pflegemutter, der selbst die hartgesottensten Ermittler erschüttert hat. Dawn durchlebt eine turbulente Zeit in Los Angeles, in der sich die Stadt am Rande des Chaos befindet, und ist entschlossen, den Mörder aufzuhalten. Doch als sie der Wahrheit immer näher kommt, werden sie und ihre Familie von etwas Unheilvollem und Bösartigem erfasst

Ab 25. April auf Prime streamen



Weitere Highlights auf Prime Video

22. April: „Puppy Love“ – Romantische Komödie

„Puppy Love“ – Romantische Komödie 25. April: „Spider-Man: Homecoming“ – Superheld*innen-Action

„Spider-Man: Homecoming“ – Superheld*innen-Action 26. April: „Talk to Me“ – Horror

Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

Dokumentarfilm: "Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story"



Der Dokumentarfilm gibt einen Einblick hinter die Musik einer der berühmtesten Bands der Welt und ihrem Frontmann Jon Bon Jovi.

Ab 26. April auf Prime streamen





Naturdoku: "Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse"

Dokumentation, in der ihr das Leben der faszinierenden und geheimnisvollen Oktopusse genauer erforscht wird.

Ab 22. April auf Prime streamen





Weitere Highlights auf Disney Plus

22. April

„Disneynature Tiger“ (Doku)

„Disneynature Tigers on the Rise“

24. April