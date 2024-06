× Die aktuellen Streaming-Highlights (22. - 28.06.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

Spionage-Thriller: »The Sympathiser« mit Robert Downey Jr.



© Hersteller ×

Ein kommunistischer Spion flieht nach dem Vietnamkrieg in die USA, doch die Angst vor seiner Enttarnung überschattet seinen Neuanfang.

Ab 27. Juni auf Sky streamen





Dokumentation: »Kill Bitcoin!«

© Hersteller

Sie gehört seit 2017 zu den zehn meistgesuchten Personen des FBI: Die selbsternannte Kryptoqueen Ruja Ignatova hat weltweit Investoren mit einer falschen Kryptowährung betrogen und ist seitdem untergetaucht.

Ab 27. Juni auf Sky streamen





True Crime: »Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator«



© Hersteller

Die Geschichte junger Frauen, die alle, Opfer eines Räubers wurden, der sie über Couchsurfing zu sich lockte.

Ab 25. Juni auf Sky streamen





17. Staffel von »Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat«

© Hersteller

Das tierische Treiben im Longleat Safari-Park hautnah: Das Moderatoren-Duo aus Ben Fogle und Kate Humble begleitet die Mitarbeiter des englischen Zoos bei der täglichen Pflege und Versorgung ihrer exotischen Bewohner, von der osteopathischen Behandlung einer befreiten Zirkuselefantin bis hin zur nächtlichen Beobachtung des Löwenrudels.

Ab 24. Juni auf Sky streamen

Weitere Highlights auf Sky:

22.07.2024: Deadly Mission Shark – Rettet die Haie

23.07.2024:



Law & Order – Staffel 23

Law & Order Organized Crime – Staffel 4



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

»A Family Affair« mit Joey King, Nicole Kidman und Zac Efron.



© Hersteller ×

Was könnte schlimmer sein, als die Assistentin eines schwierigen Filmstars zu sein, der einen nicht ernst nimmt? Herauszufinden, dass er auf die eigene Mutter steht!

Ab 28. Juni auf Netflix streamen





Deutsche Komödie: »One of the Road«

© Hersteller ×

Als Mark im MPU-Kurs Helena (Nora Tschirner) kennenlernt, findet er in ihr seine „Partnerin in crime“. Dies stellt sich als lustiger, aber manchmal auch harter Weg heraus.

Am 23. Juni auf Netflix streamen





Reality-TV: »Kaulitz & Kaulitz«



© Hersteller ×

Die Superstar-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz geben in dieser witzigen und persönlichen Realityserie einen Einblick in ihr Leben in Los Angeles und Deutschland

Ab 25. Juni auf Netflix streamen





Sci-FI-Action in »Supacell«

© Hersteller

Als fünf gewöhnliche Südlondoner entdecken, dass sie über außergewöhnliche Kräfte verfügen, liegt es an einem Mann, sie zusammenzubringen, um die Frau zu retten, die er liebt.

Ab 23. Juni auf Netflix streamen



Weitere Highlights auf Netflix:

22. Juni

„… denn zum Küssen sind sie da“ – Thriller

„Rising Impact“ – Anime-Drama

25. Juni: „Es ist nur eine Phase Hase“ – Drama-Komödie

26. Juni: „Worst Roommate Ever“ Staffel 2 – True-Crime-Doku

27. Juni

„Drawing Closer“ – Romantisches Drama

„Accident Man“ – Action-Komödie

„Die Wilden Neunziger“ Teil 2 – Sitcom

„Supacell“ – Science-Fiction

28. Juni

„Der Maulwurf“ Staffel 2 – Reality-TV

„Òlòtūré: The Journey“ – Nollywood-Krimi-Drama

„Savage Beauty“ Staffel 2 – Gesellschaftsdrama

„The Whirlwind“ – K-Drama-Thriller

„Owning Manhattan“ – Doku



Neue Filme und Serien auf Prime Video - die Highlights

Dokumentation »Ich bin: Celine Dion«

© Hersteller ×

Dion gewährt einen unverfälschten, ehrlichen Blick hinter die Kulissen des legendären Superstars, der mit einer lebensverändernden Krankheit zu kämpfen hat.

Ab 25. Juni auf Prime streamen





Fantasy-Dramedy: »My Lady Jane«

© Hersteller ×

Eine Geschichte über wahre Liebe, große Abenteuer, Mord, Heldentum, gen, Intrigen und eine Menge Sex.

Ab 27. Juni auf Prime streamen



Weitere Highlights auf Amazon Prime:

23. Juni

„She Said“ – Drama

„Die Mumie“ – Action-Abenteuer

„Die Mumie kehrt zurück“ – Action-Abenteuer

„Die Mumie 3: Das Grabmal des Drachenkaisers“ – Action-Abenteuer

„Detective Knight: Redemption“ – Action-Abenteuer

„Shattered“ – Horror-Drama

„Die unlangweiligste Schule der Welt“ – Familienabenteuer

„The Chosen“ – Historisches Drama | zum Stream (2017)

24. Juni

„Zack Snyder’s Justice League“ – Superheld*innen-Action

„Justice League“ – Superheld*innen-Action



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

»Diane von Fürstenberg: Woman in Charge«

© Hersteller

Kind eines Holocaust-Überlebenden, angeheiratete Prinzessin und Gründerin eines Modeimperiums: Die Gesichter der Modeikone.

Ab 25. Mai auf Disney+ streamen





»Lucrecia: Ein Mörder in Madrid«



© Hersteller

Doku über den Mord an der dominikanischen Immigratin Pérez - das erste offiziell anerkannte Hassverbrechen.

Ab 27. Juni auf Disney+ streamen



Weitere Highlights auf Disney+:

26. Juni

FXs „American Horror Story“ Staffel 12 Teil 2



„Auf alle Felle Gold!“ Staffel 1



„Spidey und seine Super-Freunde“ Staffel 3



„Apokalypse: Hitlers Westfeldzug“ Staffel 1



„Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke“ Staffeln 1 bis 6



„Überleben im Zweiten Weltkrieg“ Staffel 1