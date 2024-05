× Die aktuellen Streaming-Highlights (25. - 31.05.)

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon & Co erfahren Sie hier.

Neue Filme und Serien auf Sky- die Highlights

"Wochenendrebellen" mit Florian David Fitz



Der autistische Jason will seinen Lieblingsclub finden, um in der Schule mitreden zu können. Also besucht sein Vater mit ihm jedes einzelne Fußballstadion.

Ab 28. Mai auf Sky streamen





Action-Thriller "Muzzle - K9 Narcotics"



Er will Rache für seinen Hund: Jakes treuer Polizeihund wird im Einsatz getötet. Mit einem neuen Vierbeiner an seiner Seite sucht der Cop nach dem Täter.

Ab 25. Mai auf Sky streamen





True Crime: "Der Parkhausmord - Wer tötete Charlotte Böhringer?"

Charlotte Böhringer wird erschlagen in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei ihren Neffen Benedikt Toth als Täter.

Ab 30. Mai auf Sky streamen





Horror: "Die letzte Fahrt der Demeter"

Ein Handelsschiff segelt von Rumänien Richtung England. Bald häufen sich unter der Crew Todesfälle. Ist ein Monster an Bord?

Ab 01. Juni auf Sky streamen



Neue Filme und Serien auf Netflix- die Highlights

Thriller: "Eric" mit Benedict Cumberbatch

Ein verzweifelter Vater kämpft an der Seite eines hartnäckigen Cops nicht nur mit seinen eigenen Dämonen, während er im New York der 80er nach seinem Sohn sucht.

Ab 30. Mai auf Netflix streamen





Doku: "Tanzen für den Teufel: Die TikTok-Sekte vom 7M"

Nachdem TikTok-Tänzer*innen bei einer Agentur anheuern und der zugehörigen Kirche beitreten, kommen verstörende Details über deren Gründer und Geheimnisse ans Licht.

Am 29. Mai auf Netflix streamen





2. Staffel: "The Titan Games"

Dwayne „The Rock“ Johnson ist überzeugt davon, dass jeder das Potenzial hat, die beste Version von sich selbst zu werden.

Ab 29. Mai auf Netflix streamen





Sci-Fi-Drama: "Biomische Schwestern"

In einer dystopischen Zukunft, in der bionische Prothesen den Sport bestimmen, führt die Rivalität zweier Schwestern im Weitsprung die beiden auf einen unheilvollen Weg

Ab 29. Mai auf Netflix streamen





Weitere Highlights auf Netflix

27. Mai: „The Invitation: Bis dass der Tod uns scheidet“ – Horror

29. Mai:

„Farben des Bösen: Rot“ – Thriller-Drama

„Das Leben, das du wolltest“ – Drama

30. Mai: „Geek Girl“ – Drama

31. Mai

„Ein Teil von dir“ – Coming-of-Age-Drama

„Tòkunbò“

„How to Ruin Love: The Proposal“ – Comedy

„Nicht eine mehr“ – Coming-of-Age-Drama

Neue Filme und Serien auf Prime Video - die Highlights

"Mrs. Harris und ein Kleid von Dior"

Die Putzfrau Ada Harris, die es wagt, ihren Traum zu leben. Ada glaubt fest daran, dass ihr einsames Leben sich ändern wird, wenn sie ein Kleid von Christian Dior besitzt.

Ab 26. Mai auf Prime streamen





"Viktor Bringt‘s" mit Moritz Bleibtreu

Gemeinsam mit seinem Sohn Mika installiert er Elektrogeräte bei oftmals skurrilen Kund:innen und gibt diesen Lebenstipps.

Ab 30. Mai auf Prime streamen



Weitere Highlights auf Prime Video

26. Mai: „Inglourious Basterds“ – Militär-Drama-Komödie

28. Mai: „The 11th Hour – 5 vor 12“ – Doku

30. Mai: „The Specialist“ – Action



Neue Filme und Serien auf Disney Plus - die Highlights

1. Staffel "Gordon Ramsay: Kulinarischer Showdown

Gordon Ramsay ist auf einer Mission, bei der er in neue Kulturen, kulinarische Welten und Geschmackserlebnisse abtauchen will.

Ab 29. Mai auf Disney+ streamen





Jim Henson: Ein Mann voller Ideen

Dokumentarfilm über Jim Hensons Schaffen: Von der „Sesamstraße“ bis hin zur legendären „Muppet Show“.

Ab 31. Mai auf Disney+ streamen



Weitere Highlights auf Disney Plus