× Halbe Million Fans feierte mit Helene Fischer Weihnachten

Helene Fischers Weihnachts-Show sorgte auch heuer wieder für eine Top-Quote

Seit vielen Jahren zählt "Die Helene Fischer Show" zu den absoluten TV-Highlights zu den Weihnachtsfeiertagen. Auch heuer zog Helene am 25. Dezember wieder zahlreiche Fans in ihren Bann. „Jetzt oder nie“! Schon mit dem Entree stellte Helene Fischer am Christtag auf ORF2 alles in den Schatten. Im knappen weißen Body schwebte sie vom Hallendach ein. Begleitet von unzähligen Feuerfontänen und heißen Rock-Rhythmen.Über drei Stunden lang ging es Schlag auf Schlag weiter: Star-Duette u.a mit Maite Kelly („Time After Time“), David Garrett („Shape Of You“), Nino De Angelo („Jenseits von Eden“) oder Reinhard Mey („Wir“), den sie nach seiner 25-jähriger Bildschirm-Abstinenz wieder ins TV-holt „Das ist mir eine Riesenehre!“

© ORF/ZDF/Sascha Baumann ×

Ihr Duett mit Mey stürmte gleich im Anschluss an die Show auch die iTunes-Charts. "Wir" kletterte sofort in die Top 10 und liegt zur Zeit auf Platz 6 - Tendenz steigend! Doch nicht nur die Streams und Song-Verkäufe schnellten in die Höhe. Auch die ORF-Quote für Fischer kann an den Erfolg vergangener Jahre anschließen. 506.000 Fans verfolgten die Show um 20.15 Uhr auf ORF2, während zeitgleich das Sci-Fi-Epos Dune nur knapp über 180.000 Seher erreichte.

© ORF/ZDF/Sascha Baumann ×

In Deutschland hingegen konnte Fischer das hohe TV-Niveau nicht halten. Mit 3,6 Millionen Zuschauern war das ihre bisher schlechteste Quote im ZDF. 2023 schalteten immerhin noch etwas mehr als fünf Millionen Fans am Christtag ein.