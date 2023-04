Harry Potter soll als TV-Serie zurückkommen

Nach 12 Jahren soll der beliebteste Zauberer der Welt ein Comeback feiern.

Hype. Wie der US-Sender Bloomberg berichtet, steht Warner Bros. kurz davor, einen Deal über ein Serien-Reboot des Fantasy-Franchises Harry Potter zu erzielen. Demnach soll bei HBO jedes der sieben Buchvorlagen im Rahmen einer Staffel verarbeitet werden.

Dabei sollen vor allem jene Inhalte, die in den Filmen nicht genug Beachtung fanden, in der TV-Serie adäquat dargestellt werden. Spannend bleibt auch, ob Autorin J.K. Rowling mit an Bord ist, oder das Studio nur auf Lizenzbasis an der Serie arbeiten will.

Gespräche über das Projekt sollen jedenfalls bereits seit Jahren laufen. Unklar ist demnach auch, wann die Produktion starten soll und wie lange es letztendlich dauert, bis die Serie über die heimischen TV-Schirme flimmern wird.