Heute Abend stellt Armin Assinger die alles entscheidende Frage.

Gibt es heute Abend bei der ORF-Millionenshow einen neuen Millionär? Denn dann stellt ­Armin Assinger bei einer neuen Ausgabe des Erfolgsquiz Christoph Götzendorfer die alles entscheidende letzte Frage. 14 Fragen hat der Exportleiter aus Oberösterreich bereits am 16. November richtig beantwortet, ob er auch die letzte meistert und das Studio als Millionär verlässt, erfährt das Publikum um 20.15 Uhr in ORF 2. Außerdem zeigt Thema um 21.10 Uhr in ORF 2 einen Beitrag über Kandidatinnen und Kandidaten, die es ebenfalls bei der Millionenshow bis zur letzten Frage schafften.

Akribische Vorbereitung brachte den Erfolg

„Für mich war, um in der Sportsprache zu sprechen, der Big Point die Frage nach den Briefen von Beethoven – spätestens da habe ich bemerkt, dass er sich wirklich strategisch durchdacht (Stichwort Beethoven-Jahr 2020) auf diese Sendung vorbereitet hatte“, zeigt sich Moderator Armin Assinger im Vorfeld begeistert. Für alle Quizfans ist das heute Abend auf jeden Fall ein absoluter Pflichttermin.