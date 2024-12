„Kevin – Allein zu Haus“: Regisseur löst Rätsel nach 24 Jahren

Was haben die Eltern von Kevin eigentlich beruflich gemacht?

„Kevin – Allein zu Haus“ (im Original Home Alone) ist zwar bereits 24 Jahre alt, gehört aber nach wie vor zu den meistgesehenen Filmen zu Weihnachten. Auch beim x-ten Ansehen bleiben bei vielen Zuschauern dabei einige Fragen offen – eine davon konnte nun beantwortet werden.

Im Podcast „Awards Chatter“ von The Hollywood Reporter beantwortete der Regisseur des Films, Chris Columbus, eine der brennendsten Fragen des Internets: Was haben die Eltern der McCallisters eigentlich beruflich gemacht?

Im Film lebt die Familie nicht nur in einer Villa in Chicago, sondern die Eltern, gespielt von Catherine O’Hara und John Heard, können auch eine Reise nach Paris für 15 Personen bezahlen, einschließlich ihrer unmittelbaren und erweiterten Familie. Viele Fans des Films fragen sich seit der Veröffentlichung im Jahr 1990, wie das Paar sich all das leisten konnte.

„Damals hatten John und ich ein Gespräch darüber, und wir haben uns überlegt, welche Berufe sie haben könnten“, sagte Columbus. „Wir dachten, die Mutter war zu der Zeit eine sehr erfolgreiche Modedesignerin. Der Vater könnte, basierend auf John Hughes’ eigener Erfahrung, in der Werbebranche gearbeitet haben, aber ich erinnere mich nicht mehr genau, was er gemacht hat.“