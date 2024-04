Konkurrenz beim "Traumschiff" - Carpendale als Silbereisen-Ersatz?

"Das Traumschiff" ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Nun kursieren Gerüchte über eine mögliche Neubesetzung.

Seit seinem Debüt im Jahr 1981 hat "Das Traumschiff" eine treue Fangemeinde im deutschen Fernsehen gefunden. Mit über 80 Folgen hat das ZDF eine lange Tradition mit diesem Kultformat.

Gerüchteküche brodelt: Wayne Carpendale als neuer Kapitän?

In wenigen Wochen beginnen die Dreharbeiten für die neuen Folgen von "Das Traumschiff", in denen Florian Silbereisen als Kapitän Max Prager die Zuschauer wieder in exotische Gefilde entführen wird. Das ZDF hat bereits die neuen Reiseziele des beliebten Kreuzfahrtschiffs bekannt gegeben.

Florian Silbereisens voller Terminkalender

Florian Silbereisen, der als Schlagerstar und Moderator vielfältig unterwegs ist, hat einen vollen Terminkalender. Die Frage bleibt, wie lange er sich noch in die Rolle des charismatischen Kapitäns Max Prager schlüpfen kann. Überraschenderweise taucht nun Wayne Carpendale als möglicher Ersatz auf. Der Schauspieler und Moderator machte kürzlich in der VOX-Sendung "Herz an Bord" eine humorvolle Anspielung auf seine mögliche Zukunft auf dem "Traumschiff". Mit einem Kapitäns-Outfit sorgte er für Lacher und scherzte über eine Konkurrenz zu Silbereisen.

Offizielle Bestätigung vom ZDF

Die Fans können jedoch beruhigt sein. Das ZDF hat offiziell bestätigt, dass Florian Silbereisen weiterhin als Kapitän Max Prager auf dem "Traumschiff" bleiben wird. Somit dürfen sich die Zuschauer auch in Zukunft auf seine charmante Art und die abenteuerlichen Geschichten auf hoher See freuen.