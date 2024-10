× „Kopftuchmafia“: Stipsits liefert nächste Millionen-Show!

Thomas Stipsits bleibt im ORF ein Quoten-Gigant. Nach „Griechenland“ übertrumpft er auch mit „Kopftuchmafia“ die Millionenmarke.

Die 1,2 Millionen ORF-Seher von „Griechenland“ hat er zwar nicht erreicht. Mit im Schnitt über 1,049 Millionen Sehern fuhr Thomas Stipsits am Montag mit seiner „Kopftuchmafia“ jedoch den nächsten Millionen-Hit ein. Und übertrumpfte damit sogar das Ski-Comeback von Marcel Hirscher, bei dem am Sonntag ja "nur" 1.001.684 ORF-Seher mitfieberten.

© Tivolifilm ×

© ORF/Mona Film/Tivoli Film/Victoria Herbig ×

Was Thomas Stipsits angreift - das wird zum Erfolg: Egal ob in seinem Stammjob als Kabarettist, im Kino ("Love Machine"), als Bierbrauer ("Stips"), Autor (über 300.000 verkaufe Bücher) und zuletzt auch in TV. Dort feierte am Montag sein 1. Stinatz-Krimi "Kopftuchmafia" Premiere.





© Marco Zlausic

Dort musste er als liebenswert-schrulliger Gruppeninspektor Sifkovits den Mord an der Braut nach einer feuchtfröhlichen Hochzeitsnacht aufklären. Auch mit Hilfe der besten kriminalistischen Investigativ-Organisation der Welt, der "Kopftuchmafia": dem schrulligen Damen Trio mit der Resetarits Hilda, der dicken Grandits Resl und seiner Mutter Baba.

© Ueberreuter

Lässt Stipsits 2025 seinen zweiten ORF-Film "Uhudler-Verschwörung" folgen, so lieferte er jüngst mit "Allerheiligen-Fiasko" sein 4. Buch der Erfolg-Serie. Auch das schreit nach einer Verfilmung!