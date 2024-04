Mega-Überraschung: Joko & Klaas holen gefeuerten Elton zurück zu Pro7

Riesen-Überraschung bei Pro7.

Erst wenige Wochen ist es her, dass sich der deutsche Privatsender ProSieben überraschend vom einstigen Sender-Liebling und Raab-Zögling Elton verabschiedete. Nach 23 Jahren und unzähligen Sendungen an denen Elton teilnahm oder sie gleich selbst moderierte war plötzlich Schluss.

RTL-Jobs als Dorn im Auge von ProSieben-Chef

ProSieben-Chef Hiller Anfang April dazu im DWDL-Interview: „Wenn jemand seit Jahren regelmäßig für den BVB aufläuft, aber dann immer häufiger im Fanblock den FC Bayern anfeuert, dann stellt sich doch zwangsläufig eine Frage: „Wann ist die richtige Zeit für einen Vereinswechsel?"

Rauswurf & Schlammschlacht

Eine Anspielung auf Eltons vermehrte Moderationen und Auftritte beim Konkurrenten und Erzfeind RTL. Dem Sender scheinbar schon länger ein Dorn im Auge, setzte man Elton kurzerhand vor die Tür. Besonders bitter: Auf einen würdigen TV-Abschied von Elton beim Unterföhringer Sender hatte man scheinbar keine Lust mehr und so war klar: Nach der Kündigung Eltons vom 10.04 wird es kein Wiedersehen mehr mit dem 53-Jährigen bei Pro7 geben.

Es folgte eine tagelange Schlammschlacht in den sozialen Medien zwischen Elton, ProSieben und einer Hand voll Promis, die ihren Senf dazu gaben.

Joko & Klaas holen Elton zurück

Doch nun die große Überraschung. Niemand geringer als Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf brachten Elton nun doch noch ein letztes Mal zu Pro7 zurück. In ihrer Sendung „Joko & Klaas gegen ProSieben“, wo das Kult-Duo in diversen Spielen gegen ihren Arbeitgeber Pro7 in die Schlacht ziehen müssen, war es dann plötzlich soweit. Elton flimmerte völlig überraschend für ein paar Sekunden über die Bildschirme.

Doch dabei wird es wohl leider bleiben, denn Elton kam lediglich zur Ehre eines der Show-Spiele per aufgezeichneten Video-Clip den beiden (Joko&Klaas) zu präsentieren. Zwar sendet ProSieben neue Folgen von Joko & Klaas gegen Pro7, doch wurden diese bereits vor Wochen aufgezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt dachte wohl noch niemand an das baldige Aus von Elton.

offiziell das letzte mal elton am schlag den star pult#jkvsp7 pic.twitter.com/K2cK67jUGo — ҽllα (@G11GGSY) April 30, 2024

Die Fans waren jedenfalls begeistert und freuten sich über diesen kurzen und überraschenden Gastauftritt von Elton. Es dürfte der letzte blieben.