Paukenschlag vor Opernball: Pocher bekommt eigene Show im TV

Neue Spieleshow mit Oliver Pocher in den Starlöchern

100.000 Euro, ein Haus, eine Familie, gute Verstecke und 30 Minuten Zeit - das sind die Zutaten der neuen Gameshow "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!", moderiert von Oliver Pocher. Die Familien haben in der Show die Chance, bis zu 100.000 Euro in 30 Minuten zu gewinnen. Dafür müssen sie das Geld in ihren eigenen vier Wänden finden, das zuvor vom Experten-Team versteckt wurde und dabei äußerst kreativ vorgeht. Sendestart ist am 29. Februar 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI.

Vier Familien, ein Oliver Pocher

100.000 Euro in nur 30 Minuten - vier Familien haben in der von Oliver Pocher moderierten Show die Chance, diesen Hauptgewinn in den eigenen vier Wänden zu finden. Was sie dafür tun müssen? Die äußerst kreativ versteckten Geldscheine finden und dabei vor nichts zurückzuschrecken. Denn die gestückelte Summe in 100-Euro-Scheinen findet sich an den möglichsten und unmöglichsten Stellen. Ein Experten-Team, bestehend aus Kathrin Schall, Kristijan Cacic und Sönke Andersen, nimmt das Haus dafür sprichwörtlich auseinander. Schall kennt als Polizeihauptkommissarin die verrücktesten Stellen, an denen Straftäter und Straftäterinnen Geld "verschwinden lassen". Bei Tüftler Andersen fliegen schon mal die Funken und Installateurmeister Cacic tauscht direkt ganze Waschbecken aus. Moderator Oliver Pocher ist bei der Suche hautnah dabei. Mal lenkt er die Familien ab, mal gibt er einen Tipp - sicher können sich die Familien bei ihm nie sein.

Am Ende wird gezählt - doch nur, wenn es die Familie in den letzten zehn Sekunden aus dem Haus geschafft hat, darf sie das gesamte gefundene Geld behalten. Andernfalls wird die Summe halbiert. Es lohnt sich bei der Suche genau hinzuschauen: So kann das Geld in einer fingierten Müsli-Packung oder in einer neu gezogenen Wandattrappe versteckt sein. Eines ist klar: Bei der Suche darf man alles, nur nicht zimperlich sein. Ordnungsfimmel und Zurückhaltung sind hier fehl am Platz. Farbe, Glitter, Schleim - alles ist möglich!

Ab 29.02 geht's los

Wie weit gehen die Familien, um das Geld zu finden? Drücken sie den Buzzer für die Farbkanone? Wer ist bereit für bis zu 100.000 Euro sein Haus auf links zu drehen? Wer gibt alles, wenn es heißt "Sucht euch reich!"? Das Format wird von der Bavaria Entertainment GmbH produziert.