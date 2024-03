RTL-Star Peter Kloeppel hört auf

31 Jahre lang war Peter Kloeppel das Gesicht von der Nachrichtensendung "RTL-AKTUELL" - ende August ist jedoch Schluss.

Seit 1992 ist Kloeppel der Chefmoderator der Nachrichtensendung - im "Stern"-Interview lässt verkündet er jetzt jedoch den Knüller: "Ende August ist meine letzte Sendung". Komplett auf den 65-Jährigen verzichten müssen die Zuseher jedoch nicht - er wird weiterhin für die Investigativ-Reihe "Durchleuchtet" im TV zu sehen sein. Zu Ende seines Nachrichtenjobs sagt er im Interview: "Ich werde dieses Jahr 66. Ist dann auch mal gut".

Seine Karriere hat er Moderator damals als Korrespondent in New York begonnen, dort zieht es ihn auch wieder hin. Er möchte wieder größtenteils in den USA leben und Zeit mit Frau Carol und der Tochter verbringen.