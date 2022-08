RTL verbannt Hartwich-Show in die Nacht

Daniel Hartwich konnte mit seiner Show „Zeig uns deine Stimme“ nur wenig Zuschauer begeistern.

Unter dem neuen Titel „Zeig uns deine Stimme“ sollte die RTL-Sendung „I Can See Your Voice“ in diesem Sommer so richtig durchstarten. Dabei sollen prominente Rateteams erkennen, welche Sänger es wirklich drauf haben - ohne dabei ihre Stimme zu hören.

Obwohl die Show zur besten Sendezeit am Sonntagabend ausgestrahlt wurde, blieben die Zuschauerzahlen weit hinter den Erwartungen zurück. RTL hat nun die Reißleine gezogen. Die ausstehenden drei Shows wurden nun ins Nachtprogramm verschoben und werden jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag nach dem „Nachtjournal“ ausgestrahlt.

Zuletzt hatte die Hartwich-Show lediglich sechs Prozent Marktanteil in der Hauptzielgruppe (14 bis 49 Jahre).