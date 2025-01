× „School of Champions“ geht ab heute auf ORF in den 2. Durchgang

Im Elite-Ski-Internat geht es ab heute wieder rund. Um 20.15 Uhr startet auf ORF1 die 2. Staffel von „School of Champions“, die wieder Hochspannung und viel Herzbeben garantiert.

Am Wochenende sorgten die legendären Hahnenkamm Rennen im Kitzbühel wieder für Top-Quoten: Bis zu 1,165 Millionen Zuseher bei der Abfahrt. Jetzt hofft der ORF auf ein weiteres Ski-Quoten-Wunder. Heute um 20.15 Uhr startet auf ORF1 die zweite Staffel von „School of Champions“, die einen fiktiven Blick hinter die Kaderschmiede in einem Elite-Ski-Internat liefert und mit die schon im Vorjahr bei der Premiere bis zu 615.000 Zuseher begeisterte.

© ORF ×

© ORF ×

© ORF ×

Gregor Seberg (o.) spielt den ÖSV-Chef, Mark Auer U.) den Schulleiter.

© ORF ×

In einer Doppelfolge steht für die Jung-Athleten rund um Dani (Emilia Warenski), Nikki (Imre Lichtenberger) oder Luna (Nawal Ammann) die Abfahrtshocke auf dem Lehrplan. Unter der Regie von Jakob Fischer feiern dabei auch ÖSV-Chef Helmut Schiesstl (Gregor Seberg), Trainer Stefan Veighofer (Simon Hatzl) oder Schulleiter Mark Auer (Jakob Seeböck) ein Serien-Comeback.

© ORF ×

© ORF ×

Und das auch mit viel Herzbeben: Nikki verliebt sich ausgerechnet in Danis Schwester Steffi (Anna Thunhart), Georg (Moritz Uhl) entdeckt, dass er auf Burschen steht, und beginnt eine geheime Affäre. Dazu entwickelt Dani Gefühle für Luca (Mikka Forcher).

© ORF ×

© ORF ×



Auf der Piste verschärft Trainer Veighofer gemeinsam mit seinem Lieblingsschüler Bobby (David-Joel Oberholzer den Druck auf die Klasse. Der Erfolg gibt ihm zwar Recht, aber seine toxischen Trainingsmethoden und sein manipulatives Verhalten bringen die Schüler gegeneinander auf. Nach einem dramatischen Schneesturm eskaliert die Situation.

© ORF ×

Bis zum 17. Februar gibt’s nun im ORF acht Mal 45 Minuten lang Ski-Hochspannung. Jeden Montag läuft eine Doppelfolge. Cool: auf ORF On sind die ersten beiden neuen Episoden bereits abrufbar. Die restliche Staffel folgt am Freitag, dem 31. Jänner, um 15.00 Uhr.