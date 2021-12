Sex and the City-Star Chris Noth der Vergewaltigung beschuldigt

Sex And The City-Star Chris Noth wurde von zwei Frauen sexueller Übergriffe beschuldigt.

Der US-Schauspieler, 67, der vor allem für seine Rolle als Mr. Big in der erfolgreichen TV-Serie und dem aktuellen Spin-off And Just Like That... bekannt ist, wird beschuldigt, zwei Frauen im Abstand von mehr als 10 Jahren sexuell genötigt zu haben. Die Frauen, die sich nicht kennen, wandten sich separat an die Fachzeitschrift The Hollywood Reporter (THR) und berichteten von massiven sexuellen Übergriffen.

Die erste Frau behauptet, Noth 2004 kennengelernt zu haben. Zu dieser Zeit war sie 22 Jahre alt und hatte gerade einen Einstiegsjob bei einer "hochkarätigen Firma" in Hollywood begonnen, in der Prominente, darunter Noth, oft auftraten. "Er ging an meinem Schreibtisch vorbei und flirtete mit mir. Er bekam irgendwie meine Nummer und hinterließ Nachrichten auf meinem Arbeitstelefon.

Laut der Frau lud Noth sie schließlich in seine Wohnung in West Hollywood ein, um im Pool abzuhängen. Eine Freundin von ihr hatte eine Wohnung im selben Gebäude, und sie brachte eine zweite Freundin mit. Schließlich landeten sie und Noth angeblich allein in seiner Wohnung. Sie sagt, er habe sie geküsst, was sie erwiderte, dann aber aufhörte. Sie sagte zu ihm: "Danke, ich gehe zurück zu meinem Freund." Nach ihrer Darstellung zog er sie jedoch zu sich, bewegte sie zum Bett, zog ihre Shorts und ihren Bikini herunter und begann, sie zu vergewaltigen. "Es war sehr schmerzhaft und ich schrie ' Stopp!'", erzählt sie. "Und das tat er nicht." Sie erklärt, dass sie wegen ihrer Verletzungen behandelt wurde und 2006 schließlich Hilfe vom UCLA Rape Crisis Center suchte.

Die zweite Frau behauptet, sie habe Noth 2015 getroffen, als sie Kellnerin in einem Nachtclub war. Noth lud sie zum Abendessen ein und sie akzeptierte. Als sie im Restaurant ankamen, hatte die Küche geschlossen, und sie sagt, dass sie stattdessen Wein an der Bar tranken. Er lud sie schließlich in seine Wohnung ein, um Whiskey zu trinken. "Ich dachte: 'Wir werden Whiskey trinken und über seine Schauspielkarriere sprechen", erzählt sie THR.

In der Wohnung behauptet sie, Noth habe versucht, mit ihr "rumzumachen" dann seit er aufgestanden und habe seinen Penis in ihren Mund gestoßen. Dann erinnert sie sich: "Er hatte Sex mit mir von hinten auf einem Stuhl. Wir standen vor einem Spiegel. Ich habe irgendwie geweint, als es passiert ist."

Noth erzählt THR in einer Erklärung: "Die Anschuldigungen gegen mich, die von Personen erhoben werden, die ich vor Jahren, sogar Jahrzehnten, getroffen habe, sind falsch. Diese Geschichten könnten von vor 30 Jahren oder vor 30 Tagen stammen - nein bedeutet immer nein - das ist eine Linie, die ich nicht überschritten habe. Die Begegnungen waren einvernehmlich. ... Ich habe diese Frauen nicht angegriffen."