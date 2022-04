Sex-Flaute bei "Bridgerton"

Die erotischen Szenen trugen bisher deutlich zum Erfolg der Serie "Bridgerton" bei. In der neuen Staffel wartet man jedoch vergebens auf heiße Matratzenakrobatik

Seit Staffel eins zählt die Netflix-Serie "Bridgerton" zu den erfolgreichsten Streamingproduktionen überhaupt. Ein wichtiger Faktor dabei waren sicherlich die zahlreichen erotisch aufgeladenen Momente und die knisternde Chemie zwischen Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor. Erstgenannter fehlt jedoch in Staffel zwei. Das alleine ist bereits ein großer Wermutstropfen für die Fans, doch damit nicht genug, denn auch die Sexszenen bleiben diesmal fast gänzlich aus.

Beschwerden in den sozialen Netzwerken

"Wo ist der ganze verrückte Sex in dieser 'Bridgerton'-Staffel? Ich habe kaum einen Kuss gesehen", schreibt eine Userin und spricht damit zahlreichen weiteren Fans aus der Seele. Die Hauptdarsteller "Was man durch Sex-Szenen verliert, gewinnt man durch ein tieferes menschliches Verständnis, das hoffentlich die Welt bereichert, sodass die künftigen Erotik-Szenen nicht mehr das Hauptgewicht ausmachen und wir uns nicht so sehr auf sie stützen müssen." ersuchen zu erklären, woran es liegt. Das vermeintliche Problem läge bei Anthony. Er steckt in einem Liebesdreieck mit den Schwestern Edwina und Kate Sharma. Hier können sich die Beziehungen nur langsam und weniger körperlich entfalten. Für Schauspieler Jonathan Bailey sei aber genau das eine besondere Qualität.

Nie wieder Sex in Bridgerton?

Man wolle in Zukunft weiterhin mehr auf die Handlung, als auf Erotik ausbauen, heißt es auch seitens des Showrunners Chris Van Dusen. Die Autoren werden "niemals eine Sex-Szene um einer Sex-Szene willen" einbringen. Auch wenn sich viele Fans darüber echauffieren, Sorgen brauchen sich die Produzenten keine zu machen, denn auch die zweite Staffel ist seit Tagen auf Platz eins der Netflix-Charts.