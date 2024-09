Soko Donau: Gregor Seeberg wird zum Chef

Dreharbeiten zur 20. Saison der ORF/ZDF-Krimi-Erfolgsserie; neue Folgen der 18. Staffel ab 1. Oktober in ORF 1 und ab 30. September auf ORF ON

Reine Routine“ ist die Rückkehr auf die Bildschirme für die Top-Cops der „Soko Donau“, wenn sie ab 1. Oktober 2024 wieder dienstags um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits ab 30. September immer montags um 20.15 Uhr auf ORF ON in neuen Folgen der 18. Staffel auf Verbrecherjagd gehen.

Auch hinter den Kulissen sorgt ein Routinier für Aufregung, denn die Cowboystiefel sind poliert, die Sonnenbrille ausgepackt, die Frisur sitzt und der goldene Opel Commodore steht parat - und das kann nur eines bedeuten: Helmuth Nowak is back in town! Bei den voraussichtlich noch bis Mitte Oktober dauernden Dreharbeiten zur 20. Staffel des ORF/ZDF-Krimi-Hits feiert der von Gregor Seberg verkörperte Kult-Ermittler sein „Soko Donau“-Comeback - und das gleich mit Beförderung zum neuen Chef der Spezialeinheit, nachdem sich Oberst Henriette Wolf (Brigitte Kren) im Laufe der 20. Saison in die wohlverdiente Pension verabschiedet.

Alte und neue Kollegen

Neben herausfordernden neuen Fällen gibt es beim Dienst-Wiederantritt ein Wiedersehen mit alten und ein Kennenlernen mit für ihn neuen Kolleginnen und Kollegen, denn neben Gregor Seberg und Brigitte Kren steht das bewährte Wiener Team Andreas Kiendl, Martin Gruber, Maria Happel, Lilian Klebow und Max Fischnaller vor der Kamera. Für die Regie zeichnen in der 20. Saison Holger Barthel, Katharina Heigl und Sophie Allet-Coche nach Drehbüchern von Michael Grießler, Natalia Geb, Sönke Lars Neuwöhner, Andreas Quetsch, Frank Weller, Markus Staender, Peter Dommaschk, Ralf Leuther, Martin Muser, Jens Schäfer, Dominik Enzi, Andreas F. Schiessler, Sophia Sixta, Sigrid Neudecker, Eva Testor und Eva Spreitzhofer verantwortlich.

Gregor Seberg: „Einmalige Chance in meinem Leben, Chef zu sein“

„Vor sieben Jahren habe ich das Kapitel ‚Soko Donau‘ für mich beendet, weil ich das Gefühl hatte, jedes Zimmer im Haus bereits zu kennen. Nun wurde ausgebaut. Es gibt für mich ein neues Zimmerl zu entdecken. Davon abgesehen ist das wohl die einmalige Chance in meinem Leben, Chef zu sein!“

Brigitte Kren: „Nun anderen Aufgaben widmen“

„Nachdem ich mich immer auf mein inneres Empfinden verlasse, wusste ich auch bei dieser Entscheidung, dass es die Richtige war. So schön diese Zeit als Frau Oberst Dr. Wolf war, will ich mich nun anderen Aufgaben widmen - natürlich erst, nachdem ich mir eine kleine Auszeit vergönnt habe.“

„Soko Donau“ zum Streamen

Die neuen Folgen der 18. Staffel von „Soko Donau“ stehen jeweils bereits 24 Stunden vor ihrer TV-Ausstrahlung sowie danach auf ORF ON zum Streamen zur Verfügung, wo auch weitere Episoden der Serie abrufbar sind. Zu sehen sein sollen die insgesamt 13 neuen Folgen 2025 in ORF 1.