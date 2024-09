Das gab es noch nie - die Tatortstars rappen!

Cool! Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer wagen sich auf neues Terrain - wie jetzt in einem Clip zu sehen ist, rappen die zwei in der neuen Ausgabe des Krimi-Dauerbrenners.

Witziger Videoclip

Zum Start der neuen „Tatort“-Saison am Sonntag, dem 15. September 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON im Fall „Deine Mutter“ – dem ersten Österreich-Krimi der Reihe, für den Mirjam Unger im Regiesessel Platz nimmt – taucht die Crew in die Wiener Rap-Szene ein. Krassnitzer (Moritz Eisner) wirkt im Vergleich zu Kolleginnen Adele Neuhauser (Bibi Fellner) und Christina Scherrer (Meret Schande) oder Hubsi Kramar (der sich als Ernst Rauter voll wegshaked) noch ein wenig zurückhaltend mit seinen Moves - die anderen lassen sich komplett rein in die Welt des Raps!

Darum geht's

Ein aufstrebender Musiker zwischen Höhenflügen, Angstzuständen und Kokainsucht wird tot aufgefunden, nachdem er einen Auftritt vorzeitig abgebrochen hat. In seinem Umfeld wimmelt es nur so vor Verdächtigen: vom Label-Besitzer, der Angst davor hatte, seine Cashcow zu verlieren, bis hin zum besten Freund des Toten, der vom Opfer ausgenutzt wurde.

Wer dabei ist

Für den neuen Austro-Krimi standen in Wien (u. a. im Flex und im Gasometer) neben Harald Krassnitzer (in seinem 58. Fall) und Adele Neuhauser (in ihrem 34. Fall) u. a. wieder Hubert Kramar, Christina Scherrer und Günter Franzmeier sowie Aleksandar Simonovski aka Yugo, Murat Seven, Salka Weber, Edita Malovčić, Tobias Resch, Kiara Hollatko aka KeKe und Hary Prinz vor der Kamera.