Am 9.8. geht 'Das Sommerhaus der Stars' los - mit diesem Knaller!

Das Sommerhaus der Stars hat noch nicht einmal richtig gestartet, da hört man schon die ersten Skandale. Bereits die Auftaktfolge des Reality-Formats hat es richtig in sich, seit kurzem ist sie auf TVNOW zu sehen.

Sommerhaus der Stars: Sie sind mit dabei

Dieses Mal als Promi-Paare mit dabei: Die "Goodbye Deutschland" Reality-TV-Stars Andreas (53) und Caroline Robens (40), Reality-TV-Star Denise Kappés (29) und der Sänger Henning Merten (32). Die Sängerin und DSDS-Drittplatzierte von 2009 Annemarie Eilfeld (29) und der selbstständige Marketingexperte Tim Sandt (29), YouTube Kult-Influencer-Paar Lisha (33) und Lou (31). Reality-TV-Star Georgina Fleur (30) und der Unternehmer Kubi Özdemir (41), der Hypnotiseur Martin Bolze (62) und die Designerin Michaela Scherer (53). "Bullyparade"-Schauspielerin Diana Herold (46) und der Betriebswirt Michael Tomaschautzki (48). Das "Bachelor"-Paar Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26).

ACHTUNG, Spoiler!

Gleich zu Beginn kommt es zu einem fiesen Konflikt: Der Mallorca-Auswanderer Andreas Robens trinkt ein paar Gläschen Wein und gerät schließlich mit dem ebenfalls angeheiterten Unternehmer und Begleiter von Georgina Fleur, Kubilay Özdemir, aneinander. Fast dreschen die beiden aufeinander ein! Doch da springt der smarte Ex-Bachelor Andrej Mangold dazwischen, will die zwei angetrunkenen Männer aufhalten. Statt Dankbarkeit bekommt Andrej eine Ladung Spucke ins Gesicht von Kubilay! Mangold ist außer sich: "So etwas Respektloses habe ich noch nie erlebt!" regt er sich - zurecht - auf. Andere Promis beruhigen den Profi-Basketballer, der mit den Tränen kämpft. Dank dieser Aktion ist Kubliay bei seinen Mitstreitern nicht gern gesehen. Weiteren Tratschstoff gibt es, als der Unternehmer sich bereits in der Früh ein Bier aufmacht. Viele meinen, er brauche Hilfe.