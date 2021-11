Netflix plant bereits die zweite Staffel für "Squid Game".

Hwang Dong-hyuk, der Regisseur, Schöpfer und Autor des neunteiligen koreanischen Thrillers, bestätigte dies in einem Interview mit der Associated Press am Dienstag.

"Es gab so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel", sagte er. "Ich habe also fast das Gefühl, dass Sie uns keine Wahl lassen! Aber ich sagen auch, dass es tatsächlich eine zweite Staffel geben wird."

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Der Regisseur sagte, Staffel 2 sei noch "im Planungsprozess" und gab keine Details über ein Veröffentlichungsdatum oder wann sie mit den Drehaufnahmen beginnen würden.