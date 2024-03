Traumschiff-Kapitän Silbereisen trinkt heimlich Alkohol an Board

Seit 2019 ist er der Kapitän vom "ZDF-Traumschiff" - Florian Silbereisen. In der Serie spielt Joko Winterscheidt seinen Bruder. Am Set ging es feucht-fröhlich zu.

In der aktuellen Folge vom Podcast "Sunset Club" berichtet Joko seiner Podcast-Partnerin Sophie Passmann über eine witzige Anekdote, die so bei einem Dreh passiert ist. Joko erzählt: „Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir auf diesem Schiff gewesen sind und es gab nichts mehr zu Trinken. Es ist ja doch ein Schiff, wo viele ältere Menschen drauf sind. Es gab nichts mehr zu trinken, ab einer gewissen Uhrzeit“.

Deshalb haben sich Florian Silbereisen und Joko Winterscheidt dazu entschlossen, in einen Raum zu gehen, der eigentlich NUR für echte Schiffsangestellte vorgesehen ist. Sehr amüsiert erzählt er: „Und dann haben wir quasi – also Flo, ich und noch ein paar andere aus dieser ‚Traumschiff‘-Crew von vor der Kamera – haben uns dann in diesem Teil des Schiffs eingefunden, wo wir nichts verloren hatten, weil da gab es noch Getränke. Wenn du verstehst, welche Art von Getränken ich meine – nämlich Alkohol. Und da haben wir uns eine gute Zeit gemacht“. Diese Sache habe die beiden "wahnsinnig verbunden".

Florian und Joko sind gute Freunde

Seit damals sind die beiden gut befreundet - Joko schwärmt über Florian Silbereisen: „Ich mag Flo wirklich sehr, sehr gern. Er ist ein unfassbar herzlicher, toller, guter Typ. Wir haben uns auch auf dieser Schiffsreise erst so wirklich kennengelernt“. Die beiden sehen sich jedoch nur selten, weil Silbereisen einen straffen Terminkalender habe, er sagt: „Flo ist einer von den hart Arbeitenden in dieser Branche“.