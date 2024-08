TV-Comeback: Die "Super Nanny" kehrt zurück

Katia Saalfrank, vielen Zuschauern bekannt als die "Super Nanny", ist zurück im deutschen Fernsehen.

Mit ihrem neuen Format auf RTLZWEI möchte sie erneut Familien in schwierigen Situationen unterstützen. Die Sendung startet im September und verspricht praxisnahe Hilfestellungen für den Alltag.

Das TV-Comeback von Katia Saalfrank

München, Deutschland. Katia Saalfrank (52), bekannt durch ihre frühere Rolle als "Die Super Nanny", meldet sich mit einem neuen TV-Format zurück. Die Sendung trägt den Titel "Helft uns! Die Familienretter" und wird ab September auf dem Sender RTLZWEI ausgestrahlt. Saalfrank, die über langjährige Erfahrung als Pädagogin und Familientherapeutin verfügt, bietet in dieser neuen Serie wieder wertvolle Unterstützung für Familien, die in ihrem Alltag auf Probleme stoßen.

Das Konzept der neuen Sendung

In "Helft uns! Die Familienretter" widmet sich Katia Saalfrank alltäglichen Konflikten und zeigt, wie diese bewältigt werden können. Der Sender RTLZWEI betont, dass die Sendung praxisnahe Lösungen bietet, die den Zuschauern im Umgang mit ihren eigenen Herausforderungen helfen sollen. Dank ihrer umfassenden beruflichen Erfahrung kann Saalfrank familiäre Dynamiken rasch analysieren und gezielte Ratschläge geben.

Darstellung und Themen der Sendung

Die Konflikte, die in der Sendung behandelt werden, sind von Schauspielern nachgestellt. Katia Saalfrank kommentiert diese Situationen aus der Distanz, was es den Zuschauern erleichtern soll, ihre Tipps und Lösungen nachzuvollziehen und auf die eigene Familie anzuwenden. Zu den behandelten Themen zählen unter anderem Fragen wie: "Was tun, wenn die Eltern den Freund des Kindes nicht akzeptieren?" oder "Wie viel Zeit sollte mein Kind in sozialen Medien verbringen?"