''Vorstadtweiber'': Wirbel um Nina Prolls Klo-Sex-Szene

Die fünfte Staffel der Erfolgsserie startet am Montagabend mit einer Menge Sex.

ACHTUNG, SPOILER!Die fünfte Staffel der ORF-Vorstadtweiber startet heute Abend rasant. Nico (gespielt von Nina Proll) verprasst ihr Erbe und versucht ihr inhaltsloses Leben mit Champagner und belanglosem Sex zu füllen. Gleich zu Beginn sieht man sie beim Quickie auf der Toilette mit einem ­Unbekannten.Ein Nümmerchen auf der Toilette und lautes Stöhnen - geht denn das? Die Sex-Offensive in der Vorstadt sorgt für viel Diskussionen. Mehr dazu und was sonst noch in der Vorstadt passiert, lesen Sie mit oe24plus!