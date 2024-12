Wegen Zwischenfall: Moderator muss "Millionenshow" abbrechen

Dieses Weihnachts-Special hatte es in sich: Während der ersten Folge von „Wer wird Millionär?“ am 25.12. sorgte eine technische Panne für unerwartete Lacher und zwang Moderator Günther Jauch zu einer spontanen Showeinlage. Ein defekter Scheinwerfer stoppte das Quiz – aber nicht die gute Laune.

Alles beginnt harmlos: Kandidat Dr. Fabian Krauss beantwortet gerade die 500-Euro-Frage, als ein irritierendes Summen den Raum erfüllt. Der Grund: Ein Scheinwerfer an der Studiodecke macht Probleme. Jauch schaut gen Himmel und scherzt: „Was will uns dieser Defekt sagen? Irgendwas hängt, irgendwas klemmt.“ Noch nimmt der Moderator die Sache mit Humor und fordert den Kandidaten auf: „Bitte geben Sie mir ein Zeichen, wenn sich der Scheinwerfer in Richtung meiner Birne bewegt.“

Doch das Summen bleibt – und die Regie meldet sich prompt zu Wort: „Es ist in der Tat nicht so einfach.“ Auch wenn die Lampe nicht mehr leuchtet, setzt sie ihren akustischen Protest fort. Jauch nutzt die Gelegenheit für eine spitze Bemerkung: „Das ist wie bei manchen Menschen, wo man sich fragt: Wozu sind die noch nutze? Geben nur Geräusche von sich.“

© RTL / Stefan Gregorowius ×

Handwerker-Einsatz und Studiowechsel

Die Situation eskaliert: Die Regie unterbricht das Quiz und kündigt Reparaturarbeiten an. Während eine Handwerkertruppe mit Leiter ins Studio marschiert, soll Jauch die Zeit überbrücken. Mit einem Augenzwinkern fragt er: „Kommt das ins Fernsehen, was wir hier machen, oder nicht?“ Die Antwort aus dem Off: „Das kommt im Fernsehen, ja!“ sorgt für schallendes Gelächter.

Jauch improvisiert gekonnt und nutzt die Gelegenheit, um seinen Kandidaten über dessen Tätigkeit als Arzt auszufragen. Doch als die Handwerker beginnen, lautstark am Scheinwerfer zu werkeln, zieht der Moderator kurzerhand um – direkt neben einen Mitarbeiter, der als Weihnachtsbaum verkleidet ist. Jauch grinsend: „Wegen der Optik!“ Der als Baum dekorierte Mitarbeiter nimmt die Situation gelassen: „Vielen Dank, dass mir RTL diese Chance gibt.“

© RTL / Dirk Borm ×

Nach wenigen Minuten ist der technische Defekt behoben, und die Show geht weiter. Kandidat Dr. Fabian Krauss lässt sich von dem Zwischenfall nicht aus der Ruhe bringen. Am Ende des Abends verlässt er das Studio mit stolzen 32.000 Euro. Günther Jauch beweist einmal mehr: Auch Pannen können eine Show unvergesslich machen – vor allem, wenn der Moderator sie mit so viel Charme und Witz meistert.