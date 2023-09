× Udo Jürgens: Ticketwucher um ''Da Capo'' Konzert

Am 26. November 2024 feiert Udo Jürgens in der Wiener Stadthalle seien Widerauferstehung. Mit dem ''Live''-Konzert ''Da Capo'' und heftigen Ticketpreisen.

Sitzplatz Kategorie E: 69,90 Euro. Sitzplätze Kategorie: 109,90 Euro. Und das für eine Video-Show. Saftige Preise für das Udo Jürgens „Konzert“ „Da Capo“ am 26. November 2024 in der Wiener Stadthalle. Heute um 11 Uhr startete bei oeticket der Vorverkauf und sorgte bei den Fans gleich für eine leichte Schockstarre.

© zeidler ×

Mit Daco lässt Veranstalter Semmel Konzert Udo pünktlich zu seinem 90. Geburtstag (30.September 1934) und zum 10. Todestag ((21. Dezember 2014) wieder auferstehen. Mittels modernster Technik werden die Originalaufnahmen der letzten Udo Jürgens-Konzerte aus dem Jahr 201t rund um Klassiker wie „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder „Ich war noch Niemals in New York“ mit hohem Aufwand digital aufgearbeitet. Man hört und sieht Udo live auf einer großen LED-Wand. Dazu spielt sein 24-köpfiges Original-Orchester unter der Leitung Pepe Lienhard auf. "Dieses Projekt wird Udo sehr gerecht, denn wir werden die Tour mit dem gleichen großen Aufwand angehen wie zu Udos Lebzeiten“ erklärt Lienhard die Tour, die am 2- November 2024 in Berlin seine Weltpremiere feiert und dann in 16 weiteren Städten stoppt.

© zeidler ×



Trotzdem: „Da Capo Udo Jürgens“ ist nicht viel mehr als eine perfekte Illusion. So hat man ja auch schon Elvis wieder auf Tour geschickt.