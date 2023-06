Victoria Swarovksi packt über ihr neues Leben mit Mateschitz aus

Derzeit genießt Victoria Swarovski eine Auszeit in Namibia – mit Mark Mateschitz?

Muster. Ihr neues Leben ist schön – und das sieht man ihr auch an: Victoria Swarovski (29) strahlt richtig auf ihren neuen Instagram-Fotos, die sie aus dem Afrika-Urlaub postet. Die Kristall-Erbin entspannt derzeit in der Gmundner Lodge – ein Luxus-Ressort (1.500 Euro/Nacht) in Namibia, Afrika.

Gut möglich, dass ihre neue Liebe Mark Mateschitz (31) die Fotos von ihr gemacht hat. Jedenfalls sitzt sie beim Abendessen oder am Pool nicht alleine – wie andere Fotos zeigen.

Swarovski: „Ich bin gerade super happy“

Klartext. Keine Frage, Swarovski steht zu ihren Entscheidungen – auch zu ihrer Scheidung, über die zuletzt viele wilde Gerüchte kursierten. In der „Bunte“ nimmt sie jetzt zu Behauptungen, wie etwa, dass ihre Hunde bei ihrem Noch-Ehemann Werner Mürz zurück gelassen wurden Stelllung: „Während Let‘s Dance war es einfach zu stressig – aber jetzt hole ich sie ab und dann bleiben sie auch bei mir. Ich würde sie nie abgeben!“

Salzburg. Ihr neues Leben in Salzburg, wo sie nach dem Ehe-Aus schon mit Mark Mateschitz in einem Schloss zusammen leben soll, genießt sie sehr. „Ich bin ja Österreicherin und es war immer mein Plan, irgendwann wieder in meiner Heimat zu leben - und ich liebe es dort.?? Nachsatz: „Ich bin grad super happy“. Ja, das sieht man ihr auch an.