Vor Musical-Premiere: Das "Phantom" im Anflug auf Wien

Neue Produktion des legendären Webbers-Musicals feiert am Freitag Premiere

Das Phantom ist schon in Lauerstellung: Nur mehr wenige Tage, und Andrew Lloyd Webbers Musicalklassiker "Das Phantom der Oper" hebt wieder ab im Wiener Raimund Theater. Auf den letzten Metern vor der feierlichen Galapremiere am Freitag gab Christian Struppeck als Musicalintendant der Vereinigten Bühnen Wien gemeinsam mit dem Team einen letzten Einblick in die neue Produktion von Cameron Mackintosh, die eines der erfolgreichsten Musicals der Geschichte zurück nach Wien bringt.

Diese Stars sind dabei

In der Titelpartie ist dann der schwedische Publikumsliebling Anton Zetterholm zu erleben, der dem Wiener Musicalpublikum in anderen Rollen wohl bekannt ist. Ihm zur Seite steht bei ihrem Wien-Debüt als Christine, der Auserwählten des Phantoms, die Niederländerin Lisanne Clémence Veeneman.

Die Originalproduktion des "Phantoms" war bis dato in 46 Ländern zu sehen und lockte dabei rund 160 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Musicalpaläste. Die deutschsprachige Erstaufführung fand 1988 im Theater an der Wien statt und zog 1990 ins Raimund Theater um, wo es bis 1993 zu sehen war.

Nun also das Comeback, bei dem man sich für die Neufassung von Erfolgsproduzent Cameron Macintosh entschied. Diese entstand vor zehn Jahren und lief bisher höchst erfolgreich, wie ausverkaufte Aufführungsserien in Großbritannien, den USA und Australien untermauern.

Verkaufsrekord für die 'Vereinigten Bühnen Wiens'

Und der Phantom-Schmerz über die lange Abwesenheit scheint bei den Musicalfreunden in Wien groß. Bereits in der Vorwoche vermeldeten die VBW einen Verkaufsrekord mit mehr als 120.000 verkauften Tickets. Die Konsequenz: Man spielt das "Phantom" nun auch im Juli und hat den Verkauf für alle Vorstellungen ab Anfang September geöffnet.