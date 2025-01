Was aus dem Kinder-Star in "The Sixth Sense" wurde

Es war ein steiniger Weg für Haley Joel Osment nach den frühen Kindheitserfolgen.

Haley Joel Osment, bekannt aus "The Sixth Sense" und "Forrest Gump", verschwand nach seinen Rollen als Kinder-Star für 15 Jahre aus der Öffentlichkeit. Der heute 36-Jährige, der 2000 für seine Rolle in "The Sixth Sense" sogar eine Oscar-Nominierung erhielt, machte 2006 noch einmal Schlagzeilen, als er wegen Trunkenheit am Steuer und Drogenbesitz angeklagt wurde. Der Vorfall führte zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe und einer empfindlichen Geldstrafe. Dieses Erlebnis markierte einen Wendepunkt in Osments Karriere.

Trotz seines erfolgreichen Starts in Hollywood entschied sich Osment schon früh dazu, die Schauspielerei hinter sich zu lassen und sich auf sein Studium in New York zu konzentrieren. Hollywood empfand er als "aggressiv und rücksichtslos". Wie "Daily Mail" berichtete, hätten ihm seine Eltern immer geraten, die Schauspielerei zu beenden, wenn sie keinen Spaß mehr mache. Später kehrte Osment jedoch in die Medienwelt zurück und spielte in Projekten wie "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" und "Entourage“ mit.

Bei seiner Rückkehr in das öffentliche Leben bemerkte Osment Veränderungen in der Kultur Hollywoods. Besonders die Interaktion in den sozialen Medien, welcher er lange widerstand, hat er inzwischen als "Spaß" akzeptiert. In seinem neuesten Film "Blink Twice" spielt Osment einen übrigens gescheiterten Schauspieler - eine Rolle, die er persönlich als wenig "interaktiv", aber spannend empfand.