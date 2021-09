Weißwurstparty im Stanglwirt auch 2022 abgesagt

Die Weißwurstparty zum Hahnenkammrennen fällt auch 2022 Corona zum Opfer.

"Auch wenn wir uns trotz der aktuellen, immer noch außergewöhnlichen Lage über eine enorme Nachfrage in Bezug auf unsere traditionellen Großveranstaltungen dankbar schätzen dürfen, haben wir uns nach gründlicher Überlegung dazu entschlossen, das 30. Jubiläum unserer legendären Weißwurstparty erneut zu verschieben und die Silvesterfeierlichkeiten in kleinerem Rahmen, ausschließlich für Hotelgäste, auszurichten – unabhängig davon, welche Veränderungen der Auflagen sich womöglich bis zu den Veranstaltungsterminen noch ergeben könnten", gab Organisatorin Maria Hauser in einer E-Mail bekannt. Auch wenn die Party mit 1-, 2- oder 3-G-Regel durchführbar wäre, „so wären sie nicht das, wofür wir sie alle lieben und schätzen“.

„Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, Gäste und Einheimischer hat für uns oberste Priorität. Zudem möchten wir niemanden aufgrund vorgegebener Restriktionen von den Feierlichkeiten ausschließen müssen. Das wäre nicht im Sinne unserer Philosophie“, erklärt sie weiter. Für 2023 sei dafür ein fulminanten Comeback geplant.