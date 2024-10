Wiedervereinigung im Hause Cruise

Sie sind wieder vereint.

Katie Holmes und Tochter Suri Cruise treffen sich während der Herbstferien des Teenagers in New York wieder.

Katie Holmes traf sich am Mittwoch in New York mit ihrer Tochter Suri Cruise – während das erste Semester der Teenagerin an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh zu Ende geht.

Kaufen zusammen ein

Die 45-jährige Schauspielerin zeigt sich liebevoll mi ihrem einzigen Kind und legte ihren Arm um sie, während das Paar während Suris Herbstferien vom College Besorgungen in der Stadt machte. Katie machte in einem Pullover mit geometrischem Aufdruck und einem schwarzen Mantel, gepaart mit grauen Hosen und Ballerinas, eine schicke Figur.Suri ist die gemeinsame Tochter von Katie Holmes und ihrem Ex-Mann Tom Cruise.

Der ganze Stolz der Mutter

Suris Mutter soll „überwältigt“ sein von der Aussicht, dass Suri zum College nach Pittsburgh geht. „Katie ist sehr stolz auf sie, aber auch extrem überfürsorglich“, meinte eine Insiderin ggenüber der "Daily Mail" . Katie, die durch das Teenie-Drama „Dawson's Creek“ berühmt wurde, begann 2005 mit Tom Cruise auszugehen und verlobte sich sieben Wochen nach Beginn der Beziehung mit ihm.

Ihre Hochzeit fand im November 2006 im Castello Orsini-Odescalchi in Bracciano statt, sieben Monate nach Suris Geburt

Katie reichte 2012 die Scheidung ein, die nur zehn Tage später vollzogen wurde.