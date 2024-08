Will Katie Price etwa hinter Gitter, um nochmal abzucashen?

Laut Freunden soll Katie Price hinter Gitter, um durch Interviews aus dem Gefängnis Profit schlagen zu können.

Katie Price (46) plant laut Aussagen von Freunden, ihre Inhaftierung als Chance zu nutzen, um mit Interviews aus dem Gefängnis Profit zu schlagen. Das einstige Model wurde kürzlich festgenommen, weil sie einer gerichtlichen Vorladung - in Zusammenhang mit ihren laufenden Insolvenzverfahren über 900.000 Euro - nicht nachgekommen war.

Price wurde am Londoner Flughafen Heathrow verhaftet, als sie von einer kosmetischen Operation in der Türkei nach Großbritannien zurückkehrte. Am Freitag erschien sie dann - blessiert vom Facelifting - vor Gericht. Der Richter ordnete ihr an, am 27. August neuerlich zu erscheinen, um dort Fragen zu ihren Finanzen zu beantworten. Price fragte an, ob sie die Anhörung remote verfolgen dürfe, was der Richter jedoch ablehnte.

In einem inzwischen wieder gelöschten Instagram-Posting erklärte Price, dass sie sich nicht vor finanziellen Verpflichtungen drücken wolle, sondern an einer Dokumentation arbeite. Sie betonte, dass sie trotz ihrer finanziellen Notsituation nicht wie eine Kriminelle behandelt werden wolle. Tatsächlich kämpft Price derzeit mit ernsthaften finanziellen und rechtlichen Problemen. Trotz der Herausforderungen ist sie entschlossen, ihre Situation zu meistern und ihre Schulden zu begleichen, während sie weiterhin öffentlich präsent bleibt.