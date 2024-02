Praktische Küchen-Helferlein die den Alltag erleichtern

Gesundes Essen geht ganz einfach. Zumindest wenn Sie die richtigen Geräte dazu haben. Unsere Must-haves.

Willkommen in der Fastenzeit! Jetzt heißt es gesünder Leben: Weniger Zucker, weniger Fett und dafür mehr Gemüse auf dem Teller. Das klingt aufwändig? Eigentlich muss es das nicht sein. Im Gegenteil: Mit den richtigen Küchenhelfern zaubert man im Nu ein gesundes und schmackhaftes Gericht – man kann es sich auch beim Kochen ganz leicht machen.

Kleines Gerät, große Leistung

Ein stylischer Alleskönner mit viel Power ist der MultiPro Go von Kenwood. Die kleine Kompaktküchenmaschine schneidet, zerkleinert, raspelt und püriert, wenn man möchte sogar direkt auf den Teller oder in die Pfanne. Das handliche Gerät kann aber noch mehr: Es bringt nicht nur Obst und Gemüse in die richtige Form, es kann sogar Teig kneten.

Gesund zubereiten lässt sich all das frische Gemüse fettarm in einer Heißluftfritteuse, besser bekannt als Air Fryer. Im Gegensatz zu ihren in Verruf geratenen Vorgängern kommen die neuen Geräte mit wenig bis keinem Fett aus. Trotzdem zaubern sie knusprige Nuggets und Pommes. Sie eignen sich aber auch hervorragend, um Gemüse und Fisch zuzubereiten. Mit dem Dual Easy Fry & Grill hat Tefal ein Gerät im Angebot, das mit acht Garprogrammen alle Wünsche erfüllt. Im Vergleich zum Backofen ist der Air Fryer um 40 Prozent schneller und um 70 Prozent energieeffizienter.

Auch zwischendurch muss man nicht auf leichte, gesunde Snacks verzichten, die obendrein gut schmecken. Getrocknetes Obst selber herstellen? Dafür gibt es Dörrgeräte, die das Konservieren von Früchten, Gemüse und Kräutern kinderleicht machen. Das Schweizer Dörrgerät von A. & J. Stöckli sorgt mit optimaler Luftzirkulation für tolle Ergebnisse. Auf drei stapelbaren Dörrgittern kann man Obst und Gemüse bei 20 bis 70 Grad Celsius schonend trocknen. Eine Zeitschaltuhr verhindert Unfälle.

Wer es eilig hat, kann seine Snacks auch trinken. Das geht dank tragbarer Mixer sogar unterwegs: Aufladen, mitnehmen und einschalten, wenn es Zeit für den Frischekick wird – was will man mehr? Der Nutribullet Portable Smoothiemaker macht es möglich.