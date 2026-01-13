Gewinnen Sie 1×2 Tickets für die exklusive BALL FASHION NIGHT von Peek & Cloppenburg

Als offizieller Modepartner des Wiener Opernballs 2026 lädt Peek & Cloppenburg zu einer exklusiven FASHION NIGHT am 28.01.2026 ein. Nach Geschäftsschluss öffnet der Store seine Türen für einen besonderen Abend ganz im Zeichen der Ballsaison 2026. Freuen Sie sich auf stilvolle Inspiration, modische Highlights und ein Shopping-Erlebnis in einzigartigem Ambiente:

Glanz, Eleganz und Ballsaison-Flair

Moderation mit Charme & Stil

Teresa Vogl und Andi Knoll führen durch den Abend, präsentieren die neuesten Trends der Ballsaison und sorgen für unterhaltsame Einblicke in die Welt der Ballmode.

Lancôme Styling Lounge

Make-up-Profis kreieren Ihren individuellen Ball-Look – perfekt abgestimmt auf Stil und Anlass.

Farb- & Stilberatung

Persönliche Styling-Tipps und individuelle Beratung für den großen Auftritt.

Live-Musik

Stimmungsvolle Klänge der Jazzophoniker begleiten den Abend musikalisch.

Genussmomente

Feines Fingerfood sowie erlesene Drinks an der Campari Bar sorgen für kulinarische Highlight.

Als besonderes Highlight werden 2 Tickets für den Wiener Opernball 2026 verlost. Alle Informationen zur Teilnahme geben Teresa Vogl und Andi Knoll im Laufe des Abends bekannt. Die Live-Auslosung findet gegen 22:00 Uhr statt.

Mit etwas Glück gewinnen Sie 1 × 2 Gästelistenplätze für die exklusive BALL FASHION NIGHT bei Peek & Cloppenburg auf der Kärntner Straße!

Hinweis:

Peek & Cloppenburg übernimmt keine Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Diese sind von den Gewinnern selbst zu tragen. Verlost werden ausschließlich zwei Gästelistenplätze für die BALL FASHION NIGHT im P&C-Store auf der Kärntner Straße.

Jetzt teilnehmen und gewinnen!